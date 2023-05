Šok nad šokovima! Mesi izbačen iz tima PSŽ-a!

Kako se dalje navodi, agenti Mesija sada čekaju zvanično saopštenje.

Ali je prema navodima tamošnjih medija obrazloženje sledeće. Mesi je prošlog vikenda posle poraza od Lorijena (1:3) u Ligi 1 otputovao u Saudijsku Arabiju. Navodno, očekivao je da će ekipa posle meča imati dva slobodna dana.

Međutim, stručni štab PSŽ je odlučio da ekipa odradi trening, a na njemu nije bilo argentinskog fudbalera. I to je bila "kap koja je prelila čašu".

🚨 Paris Saint-Germain have decided to suspend Lionel Messi with immediate effect for two weeks, sources confirm.



The suspension will take place now after Messi’s trip to Saudi NOT authorized by the club as per @RMCSport.



Messi side, still waiting on official communication. pic.twitter.com/j223WK2r5Z