Ovo su prioriteti Baraka Bahara: Pet igrača Zvezde ne sme da ode s Marakane ni po koju cenu

Novi trener Crvene zvezde, Barak Bahar, odmah na predstavljanju na Marakani poručio je da mu je glavni cilj da ostvari dobre rezultate u Ligi šampiona i da želi klubu da donese iskorak u Evropi.

Prvi potez bila je i hrabra i teška odluka, a to je sklanjanje kapitena i legende kluba Milana Borjana sa gola, kome je to javno saopštio putem video poziva, kako ga ne bi "zavlačio" do početka priprema, i kako bi mu dao vreme u slučaju želje da potraži novi klub, ako ne želi da se pomiri sa činjenicom da neće biti "jedinica".

Nema sumnje da nas čeka zanimljivo leto na Marakani, jer će očigledno doći do rekonstrukcije tima po ukusu novog šefa stručnog štaba, pa će biti i odlazaka i dolazaka.

Zvanično je klub napistio Nenad Krstičić, na izlaznim vratima je Nemanja Motika, koji ide u Olimpiju iz Ljubljane, a takođe se radi se i na dolascima.

Glavni pik za novog golmana je reprezentativac Izraela, Omri Glacer iz Hapoel Ber Ševe, a na nivou raspitivanja je i situacija sa Milošem Denenekom oko eventualnog njegovog trećeg povratka na Marakanu.

Sigurno je da će biti još drugih igrača koji će otići ili doći na Marakanu, ali kako Telegraf saznaje, Barak Bahar je upravi kluba poručio da pet igrača iz aktuelnog sastava moraju da zadrže po svaku cenu.

Prema našim saznanjima, to su Aleksandar Dragović, Mirko Ivanić, Osman Bukari, Aleksandar Katai i Uroš Spajić.

Najteži posao upravi crveno-belih biće da zadrži Aleksandra Dragovića, koji je javno poručio da želi ovog leta novi izazov i prelazak u drugi klub u Evropi. Ipak, ima ugovor još godinu dana, a možda će i dolazak novog trenera i razgovor s njim, uticati da promeni razmišljanje, a svakako je poseban izazov i to što ima mogućnost igranja u Ligi šampiona. O njegovim kvalitetima je izlišno i pričati i dovoljno je videti i partije u Zvezdi, ali i gde je sve tokom karijere igrao.

Aleksandar Katai je već nekoliko sezona najbolji igrač i strelac ekipe. Igrač koji jednim potezom pravi razliku i rešava utakmice, a često je takav slučaj poslednjih godina bio u večitim derbijima. Ovakvog igrača svaki trener želi u ekipi, pa otuda ne čudi i Baharova želja da se "Magiko" zadrži.

Ipak, svestan je i novi trener nekih mana kod Kataija, koje moderan fudbal ne trpi, posebno na najvišem nivou u Evropi, a to je slabija fizička sprema i nepotpuno ispunjavanje defanzivnih zadataka, pa se razmišlja i o redukovanju minutaže, pa čak i o menjanju uloge, da više ne igra po krilu i u napadu, već na poziciji "desetke" iza špica, gde bi se Katai manje trošio. Kako god, ostanak Kataija je jedna od glavnih želja novog trenera, makar i u ulozi "zlatnog džokera".

Mirko Ivanić je godinama nezamenjiv šraf u igri Zvezde, motor veznog reda, koji može i da igra na više pozicija. Može da trči "do sutra", efikasan je, disciplinovan, taktički i tehnički potpuno obučen i jasno je zbog čega će i kod novog trenera zadržati status jednog od glavnih igrača.

Osman Bukari je najbrži Zvezdin fudbaler, a brzina je nešto što je posebno na ceni u modernom fudbalu. Upravo Bukarija je mogao Barak Bahar da vidi na delu i u prošlogodišnjem plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, kada je bio Zvezdin najopasniji igrač za odbranu Makabija iz Haife. Bukarijeva brzina je nešto što može da bude jako oružje Zvezde u Ligi šampiona, pa otuda i ne iznenađuje da je jedan od prioriteta Baraka Bahara.

Uroš Spajić se dugo oporavljao od povrede ligamenata kolena, a krajem sezone je konačno i zaigrao u Zvezdi. Štoper reprezentativnih kvaliteta će očigledno kod novog trenera biti uz Dragovića stub odbrane Zvezde. Spajić je dobar sa loptom u nogama i ima mirnoću u pasu, što se posebno ceni kod igrača u poslesnjoh liniji odbrane, a takođe ima sjajnu skok igru, čime doprinosi i u ofanzivnim prekidima, gde je Bahar najavio da će Zvezda biti znatno opasnija nego što je to do sada bio slučaj.