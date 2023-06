Benzema: Želeo sam da završim karijeru u Realu,Madrid će uvek biti moja porodica

Francuski fudbaler Karim Benzema izjavio je danas u Madridu da je želeo da završi igračku karijeru u Realu, ali je dodao da je tužan što napušta madridski klub.

Benzema je pre dva dana saopštio da neće da produži ugovor sa Realom, pošto planira da nastavi karijeru u drugom klubu. Španski mediji su objavili da će francuski napadač da dobije više od 600 miliona evra za trogodišnji ugovor sa šampionom Saudijske Arabije Al Itihadom.

"Teško je bilo šta reći, ali hvala Realu i mojim saigračima mnogo. Imao sam tu sreću da ostvarim svoj san o kojem sam maštao još kao klinac. Hvala ti, predsedniče, imao sam samo 21 godinu kada sam došao. Kada sam te prvi put video, rekao sam sebi: 'Doveo si Zidana i Ronalda, a sada si doveo i mene'", rekao je Benzema na konferenciji za medije u Madridu na kojoj se zvanično oprostio od Reala.

On je istakao da neću da zaboravi Real.

"To je najbolji klub na svetu i u istoriji. Danas je vreme da odem i da pričam o drugoj priči, ali meni je najvažnije šta sam. Ovo je tužan dan za mene jer napuštam klub i to me boli. Želeo sam da završim karijeru ovde, ali otvorile su se neke nove prilike za mene", rekao je Benzema.

Francuski napadač je posebnu zahvalnost uputio treneru Reala Karlu Anćelotiju.

"Hvala treneru koji mi je uvek davao podršku, dizao mi samopouzdanje. To nikad neću zaboraviti, naučio sam mnogo od Anćelotija. Madrid će uvek da bude moja porodica. Hvala i navijačima, iskreno vam hvala na svemu", zaključio je Benzema.

Osvajač Zlatne lopte je prethodnih 14 godina bio član Reala, a sa madridskim klubom osvojio je 24 trofeja. Francuz je poslednji meč za Real odigrao u nedelju protiv Atletik Bilbaa (1:1), a upravo je Benzema sa penala bio strelac jedinog gola za madridski klub.