Gvardiola: Čeka nas teško finale, greše svi koji potcenjuju Inter

Menadžer fudbalera Mančester Sitija Pep Gvardiola rekao je na konferenciji za medije pred put u Istanbul da njegove izabranike očekuje teško finale Lige šampiona protiv Intera, kao i da greše svi koji potcenjuju klub iz Milana.

"Očekuje nas vrhunski tim, biće to finale puno poteškoća. Veoma sam zahvalan za ono što su igrači uradili do sad, ali svako finale je potpuno drugačija utakmica. Moraćemo da shvatimo koju i kakvu utakmicu igramo. Nije lako savladati Interov odbrambeni sistem. Moraćemo da imamo odličan tempo, ali i da budemo strpljivi, jer što više vremena prolazi, to će se povećavati tenzija", počeo je izlaganje Španac.

Gvardiola je pohvalio tim koji sa klupe predvodi Simone Inzagi.

"Greše svi oni koji potcenjuju Inter jer su oni tim koji je navikao da kontroliše utakmice u Italiji, a mi ćemo takođe morati da se branimo veoma dobro. Optimista sam, ali sam istovremeno svestan poteškoća koje nas očekuju i kvaliteta naših protivnika. Dobro se brane, odlični su u tranzicijama i kontranapadima", dodao je Gvardiola.

Menadžer "građana" se uprkos svemu nada pozitivnom rezultatu u subotu i osvajanju "triple krune", posle slavlja u Premijer ligi i FA Kupu.

"Ovo je poslednji meč u sezoni i moramo da ga odigramo najbolje što možemo, da pobedimo", zaključio je Gvardiola i dodao da je defanzivac Kajl Voker zbog povrede leđa neizvestan za subotnju utakmicu.

Finale Lige šampiona igra se na stadionu Ataturk u Istanbulu sa početkom u 21 čas, a glavni sudija meča biće Poljak Simon Marčinjak. Mančester Siti će u drugom finalu posle poraza od Čelsija 2021. godine pokušati da osvoji istorijsku, prvu titulu prvaka Evrope, dok Inter želi četvrti trofej, a prvi od 2010.