OD SJAJA DO OČAJA! Orlovi se OBRUKALI na Marakani - Čudesni Dibuš branio SVE i doneo Mađarima veliku pobedu!

Fudbaleri Srbije izgubili su od Mađarske rezultatom 1:2 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo!

Bolje su Mađari otvorili meč, delovalo je da su imali više želje i energije na početku utakmice, imali su više loptu u nogama, ali konkretnijih šansi nije bilo.

Sve do 10. minuta, kada je Srbija iz prve šanse na meču uspela da postigne pogodak i dođe do vođstva. Sergej je na fenomenalan način pronašao Tadića, on je loptu prosledio do Vlahovića koji je očajno zahvatio loptu, ali je na sreću po našu reprezentaciju Mađar Atila Salaj uspeo da postigne autogol!

Samo tri minuta kasnije, malo je falilo da naša reprezentacija duplira prednost. Posle fenomenalne akcije koju je pokrenuo Nemanja Radonjić, lopta je došla do Vlahovića ali je njegov udarac izblokirao jedan defanzivac Mađara i poslao loptu u korner!

Rasplamsala se igra u tim trenucima, šanse su se stvarale i na jednoj i na drugoj strani, a nešto konkretniji bili su fudbaleri gostujuće ekipe. Želeli su Mađari što pre da poravnaju rezultat, i im je pošlo za rukom u 34. minutu. Vanja Milinković Savić odbranio je jedan udarac, ali nije drugi. Bernabaš Varga je uspeo da zatrese mrežu Srbije, i šokira sve prisutne navijače na Marakani.

A onda, dva minuta kasnije usledio je hladan tuš za Orlove. Nije baš najbolje Milinković Savić reagovao posle kornera, te je i kompletna defanzivna linija zakazala, pa Orban nije imao većih problema da na drugoj stativi prosledi loptu u mrežu naše reprezentacije.

U poslednjim trenucima prvog dela igre, mogao je Vlahović da postigne drugi gol za našu reprezentaciju, ali je lopta posle udarca glavom završila malo pored desne stative, te su Orlovi otišli u svlačionicu sa jednim golom zaostatka.

U nastavku viđena je znatno bolja igra Orlova, ali se rezultat nije menjao...

Da tako bude, pobrinuo se golman Mađarske Dibuš, koji je večeras bio veoma raspoložen, te je on najzaslužniji što njegovi drugovi sa Marakane nose sva tri boda.

Srbija - Mađarska: 1:2 (1:2)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

Završena je utakmica!

90. minut - Igraće se još pet minuta sudijske nadoknade!

82. minut - Sve je manje vremena za Orlove...

75. minut - Nađi je očajno reagovao ispred Živkovića, pa stativa spasava Mađare. Ipak, sudija nakon toga svira ofsajd!

58. minut - Odlična prilika za Orlove. Ušao je Vlahović iskosa u protvnički šesnaesterac, snažno šutirao ali Dibuš na fenomenalan način brani!

54. minut - Sergej je ušao u kazneni prostor iz drugog plana, sjajno je skočio ali loptu nije zahvatio onako kako je želeo!

52. minut - Pavlović je loše šutirao glavom posle kornera sa desne strane!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme! Piksi je napravio dvostruku izmenu, šansu su dobili Andrija Živković i Filip Mladenović dok su teren napustili Nemanja Radonjić i Filip Kostić

Tok utakmice:

45. minut - Igraće se još dva minuta sudijske nadoknade!

44. minut - Vlahović je šutirao glavom posle centaršuta, ali je njegov udarac završio pored desne stative!

36. minut - Kakav šok! Mađarska vodi protiv Orlova! Nije baš najbolje Milinković Savić reagovao posle kornera, a onda je i kompletna defanzivna linija zakazala, te je Orban ostao sam i nije imao preterano težak zadatak!

34. minut - GOOOOL! Mađarska je izjednačila!

28. minut - Kostić je sjajno šutirao posle centaršuta sa desne strane, ali je pogodio spoljni deo mreže!

27. minut - Sergej je odlično pronašao Mitrovića u protivničkom kaznenom prostoru, pokušao je naš napadač da je primiri ali je brži bio Dibuš!

22. minut - Ovo je moglo da bude opasno! Varga je primio loptu u našem šesnaestercu, "zavrnuo" loptu unutra ali tu nije bilo nikoga od njegovih saigrača!

13. minut - Nova prilika za Orlove! Posle fenomenalne akcije koju je pokrenuo Nemanja Radonjić, lopta je došla do Vlahovića ali je njegov udarac izblokirao jedan defanzivac Mađara i poslao loptu u korner!

10. minut - GOOOOOOL!

9. minut - Bolje su ušli Mađari u utakmicu, naši reprezentativci muče se sa iznošenjem lopte

7. minut - Lopta je više u nogama fudbalera Mađarske, ali ozbiljnijih prilika još uvek nema!

1. minut - Počela je utakmica. Sa centra prvi kreću reprezentativci Mađarske!

🦅 Храбро до победе. ⚔️



🇷🇸 Србија 🆚 Мађарска 🇭🇺

🏆 Квалификације за #EURO2024

🏟 Стадион „Рајко Митић”

📍 Београд

⏰ 20.45

📺 Арена Премијум 1 и РТС 1

#️⃣ #SRBHUN pic.twitter.com/cjidHs3Wst — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 07. септембар 2023.

Autor: