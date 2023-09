UEFA POTVRDILA TRAGIČNE VESTI: Fudbalerka poginula u nesreći

Fudbalska reprezentativka Moldavije Violeta Mitul preminula je u 26. godini nakon "tragične nesreće tokom planinarenja sa kolegama iz kluba".

Njen klub Ajnhejri sa Islanda i Evropska fudbalska unija UEFA rekli su da je Mitul preminula "ranije ove nedelje".

Mitul je odigrala 40 utakmica za reprezentaciju Moldavije, a u klupskoj karijeri nastupala je i u Italiji i Španiji.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.



Rest in peace, Violeta.