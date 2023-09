Piksi konačno zadovoljan, raduju ga tri stvari – odnos, reakcija i odgovornost: Sve se uradilo na perfektan način!

Orlovi konačno mogu da budu zadovoljni. Posle bledih izdanja protiv Bugarske i Mađarske, Tadić i drugovi su u Litvaniji pokazali reakciju, ostvarivši izuzetno važnu pobedu na putu za EURO – 3:1.

Zadovoljan može da bude i selektor Dragan Stojković Piksi, koji to nije ni krio u izjavi odmah posle meča.

- U svim segmentima igre smo pokazali kvalitet koji je rezultirao ovom pobedom. Ono što sam igračima uporno govorio, da su dve ključne stvari motivisanost i trčanje. Danas, ako nemate, taj nivo trčanja kao i protivnik i ako niste motivisani onako kako treba jedan tim da izgleda, mnogo teško će biti protiv svake ekipe – rekao je Piksi i istakao:

- Ono što me raduje i čini zadovoljnim je odnos i fenomenalna reakcija svih igrača. Bili su odlučni u nameri da utakmicu reše u svoju korist i mislim da smo u svim elementima igre dominirali i pokazali visok stepen profesionalnosti. I, što je možda i najvažnije, odgovornost – prema državnom dresu, da se reaguje na pravi način i da se osvoje važna tri boda.

Najavio je selektor uoči meča promene u sastavu u odnosu na prošli četvrtak i duel sa Mađarima, pa je večeras samo pet istih igrača stavio u početnu postavu.

- Ko je pametan shvatiće. Rekao sam da će biti promena i nekih taktičkih korekcija vezanih za kompoziciju tima. Sve što se večeras uradilo, uradilo se na perfektan način. Sa ovim pristupom večeras i timom koji je izašao na teren, očigledno je bilo da smo potpuno pogodili. Verovao sam, imao sam sliku kako Srbija večeras treba da izgleda. To su krilne pozicije, gde je Živković preuzeo desnu stranu, gde je Mladenović sa leve strane odigrao izuzetno dobro. Mala korekcija u zadnjoj liniji, mislim i da je sredina terena delovala sigurno, tehnički doterano, dominantno i taj posed lopte je bilo definitivno na našoj strani.

Aleksandar Mitrović postigao je u Litvaniji „perfektan“ het-trik.

- Šta reći za Mitrovića osim čestitamo. Postići tri gola, to nije lako u fudbalu. On je ponovo pokazao jednu svetsku klasu, naravno, njemu su potrebne kvalitetne lopte, ali njegova kretnja, odlučnost i htenje da ekipa pobedi – to se potpuno videlo večeras. On je igrač koji nama mnogo znači – kazao je Piksi, uz osvrt na podeljena mišljenja o postavi sa dva napadača.

- Kada pobedite nije važno, onda sve može i sve je uredu, kada ne pobedite onda kreću polemike. Naravno da možemo da igramo sa dvojicom u napadu, to nije sporno, ali moja odluka je danas bila da krenemo sa Mitrovićem, te Sergejom i Tadićem iza. Mislim da je odluka bila pun pogodak - kazao je Dragan Stojković Piksi.