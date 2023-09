SRBIJA U TREĆEM ŠEŠIRU: 'Orlovi' blizu glavnog žreba za Evropsko prvenstvo

"Orlovi" se trenutno nalaze na drugom mestu grupe G, što ih vodi direktno na Evropsko prvenstvo.

Srbija je blizu da i matematički obezbedi učešće na Evropskom prvenstvu 2024.

Pobedom protiv Litvanije, "orlovi" su otišli korak bliže, a sledeći izazovi su im protiv Mađarske i Crne Gore.

