STRAŠNE VESTI IZ VOJVODINE: Napadač 'Stare dame' u OZBILJNOM stanju na Institutu, LEKARI NE ZNAJU ŠTA MU JE!

Nakon dvonedeljne reprezentativne pauze, nastavlja se i Superliga Srbije, gde će biti i odigrani jedan mini-lokalni derbi između Vojvodine i Spartaka iz Subotice. Međutim, ekipa "Stare dame" je čula i loše vesti pred ovaj meč.

Ipak, ovaj meč je u senci lošeg zdravstvenog stanja Džonatana Bolingija, koji je hitno zbrinut u Institutu u Sremskoj Kamenici, pa je tim povodom na konferenciji za medije najpre govorio klupski lekar Borko Vukosav.

– Nakon utakmice sa Radničkim 1923, Bolingi je otputovao u Kinšasu na reprezentativne obaveze sa selekcijom DR Konga, nakon čega se vratio u noći, 14. septembra. Po dolasku je prijavio da se loše oseća i odmah je prebačen na Urgentni centar KC Vojvodine, gde je urađena detaljna i kompletna dijagnostika. Zbog teškog zdravstvenog stanja, konzilijum lekara je odlučio da Bolingi bude prebačen na Institut za plućne bolest u Sremskoj Kamenici, gde je primljen u jedinici intenzivne nege. Tamo je dodatno podvrgnut detaljnoj dijagnostici. Njegovo stanje je ozbiljno, teško, ali dobro i ja sam zadovoljan što je na najboljem mogućem mestu. O njegovom zdravlju brine tim specijalista koji ima enormno iskustvo za lečenje u ovakvom stanju. Svi se nadamo da će se Džonatan izvući i prebroditi ovo teško stanje. Uzroci su nepoznati, u toku su i dalje detaljne analize, svi dosadašnji testovi do sada su negativni. Prati se i epidemiološka situacija u Kinšasi, u kontaktu smo sa njegovim lekarima u reprezentaciji i lokalnim doktorima. Terapija je u toku. Naš medicinski tim je u konstantnom kontaktu sa lekarima u Institutu, i čekamo dalji razvoj događaja – rekao je dr Borko Vukosav.

Odmah za njim, obratio se i trener Ranko Popović, koji je poslao reči podrške Džonatanu Bolingiju.

– Kada dobijete ovakve vesti, onda je utakmica u drugom planu. Misli svih nas usmerene su ka Boliju i želimo mu da se što pre oporavi. Ova situacija treba da bude i motivacija za sve nas i da odigramo i za njega. Ne sumnjam da će on svoju utakmicu da dobije. Kada se dese ovakve stvari, podsetimo se na prioritete u životu – rekao je Ranko Popović.

On se potom osvrnuo na samu utakmicu u Subotici.

– Mi smo se za utakmicu pripremili na najbolji mogući način i želim da se zahvalim predsedniku i klubu što su nam omogućili da odradimo mini pripreme tokom ove pauze, van Novog Sada. Meni je to značilo sa više aspekta, jer od kako sam došao, nisam imao ni mnogo prilike da upoznam ekipu. Za utakmicu sa Spartakom znamo sve, kao i oni o nama. Meni je najvažnije šta ćemo mi da radimo. Ako budemo ponovili ovo što smo radili na pripremama, verujem da će biti pozitivan rezultat. Spartak je tokom ove pauze potpisao trojicu ozbiljnih igrača, što je dokaz da klub ozbiljno radi. Ja sam u prijateljskim odnosima sa Spartakom i ova utakmica za mene ima poseban značaj – rekao je Popović.

Trener Voše posebno je zadovoljan kako je ekipa odgovorila na njegove zahteve na mini pripremama tokom ove pauze.

– Radili smo u mnogim segmentima, a drago mi je ako igrači to osete i primete napredak. Za sedam dana može mnogo da se uradi ako svi gledamo u istom smeru. Mi smo dodatno nagovestili u kom pravcu hoćemo da idemo. Sedam dana nije mnogo, ali može da bude dovoljno. Osnov svega je fizička sprema, na kojoj smo morali da radimo. Igrači su napunili baterije i meni je drago da igrači neke stvari na terenu mogu da rade u nekoj drugoj brzini, a ne kao do sada. Pauza nam je izuzetno prijala, ako izuzmemo ovaj slučaj sa Bolingijem. Bilo bi najlepše da on sutra bude još bolje, a mi da pobedimo i da ga sačekamo da se uskoro vrati – istakao je Popović.

On se osvrnuo i na odlazak Nikole Čumića koji je danas potpisao za Rubin iz Kazanja.

– Izuzetno mi je žao što je otišao, a s druge strane i drago zbog njega. Čumiću je bilo teško što je otišao, mnogo smo pričali, ostvarili smo za kratko vreme sjajan kontakt. On je radio neverovatno tokom ovih sedam dana, takvu promenu nisam očekivao. Ako on to tamo primeni, kao što je počeo da radi, biće to jedan novi igrač. On će nama mnogo nedostajati, jer je bio i naš kapiten. Ali, to je kao kada vam dete ode na fakultet, mi treba da budemo srećni zbog njegovog narednog koraka u karijeri. Što se tiče zamene, koliko smo mi igrača gledali, tražili i na kraju smo se složili da ako ne možemo da dovedemo igrača za Vojvodinu, onda bolje da ga ne dovodimo. Ja znam da to pričam protiv sebe, jer nam je kvalitet neophodan, ali isto tako ne želimo da nam daju bilo kakvog igrača. Vidim motivaciju kod svih u klubu, kod predsednika i sportskog direktora. Verujemo u ovaj tim, idemo ka napred i da će ovaj tim biti sve bolji i bolji – naglasio je Popović.