DULJAJ SE NADA GROBARIMA! Malo sam ljubomoran na košarkaše

Trener crno-belih prokomentarisao je utakmicu koji njegov tim igra protiv Radnika iz Surdulice

Fudbaleri Partizana igraju sa Radnikom iz Surdulice u meču 7. kola Superlige.



Trener crno-belih Igor Duljaj je na konferenciji za medije analizirao detalje pred sutrašnji važan meč.

- Prvo, u svoje ime i ime kluba da poželim brz oporavak napadaču Vojvodine, Džonatanu, koji se nalazi u teškoj situaciji. Želim da se vratim svojoj porodici i što pre na teren. Što se tiče Surdulice, imali smo pauzu koja nam je prijala. Imali smo vremena da se odmorimo i pripremimo. Igramo protiv tima koji nas je prošle godine pobedio na našem terenu sa 2:1. Organizovani su pozadi, primili su samo dva gola. Malo ih postižu, ali ih malo i daju. Očekujem izuzetno tešku utakmicu u kontekstu da ako ne probijemo bedem na vreme, da će to otići u suprotnom pravcu.

Duljaj je prokomentarisao i prelazni rok, a redove crno-belih je pojačao 11 igrača.

- Kada vidimo koliko je igrača otišlo - Popović, Lukač, Urošević, Vujačić, Fejsa, Traore, Kolorado, Dijabate, Andrade, Rikardo... Pozicije su popunjene, osim što ne u nekom kratkom vremenskom periodu. Učinjeno je skoro sve što sam tražio. Od šest koji igraju u prvih 11, neki nisu prošli pripreme. Postoje oscilacije u igri, što je normalno. Klub je dosta toga dobrog uradio, pogotovo sa Saldanjom, koji nam je u Bačkoj pomogao da dođemo do rezultata. Plus-minus, mogu da budem zadovoljan.

Upitan je i da li će Medina biti spreman za meč.

- Neće biti, ja sam rekao da je u svakom klubu potrebno imati četiri štopera, ne samo zbog konkrencije, nego i zbog treninga. Tamo nekada moram da stavljam i zadnjeg veznog, da improvizujem, što nije lako. Imamo dosta utakmica, bez obzira što smo ispali iz Evrope. Trebaće nam igrača. On mora da se privikne i uđe u trenažni proces.

Derbi se bliži, tako da Partizan može

Na pitanje ko će izaći na teren, kratko je odgovorio:

- Uvek se nešto nepredviđeno desi. Pa da sačekamo današnji trening, da vidimo kako će to sve proći...

Da li ovo može da bude prekretnica za tim?

- Partizan i tradicija nalažu da se uvek borite za prvo mesto, bez obzira na tim i trenera. Za neke smo možda iznenađenje u ovih prvih pet kola, imali smo težak raspored, utakmice gde smo se vraćali iz mrtvih. Čak i ta utakmica protiv IMT-a je pokazala da ekipa ima karakter. Najlepša slika je posle postignutog gola Nikolića. Posle toga smo otrčali do navijača. Ovim putem ih pozivam. Malo sam ljubomoran na košarkaše, voleo bih da je takva atmosfera kod nas na stadionu. Na nama je to da zaslužimo. Znam da vole naše igrače, njihova podrška im je neophodna.

I drugi klubovi su se dosta pojačali.

- Posebno u Zvezdi, Partizanu, Vojvodini, došlo je do podizanja kvaliteta. Da li verujemo u svoje igrače? Ja verujem u one koji su mladi. Moramo da budemo iskreni. Ali mnogi preskaču razred i dolaze u prvi tim zbog bonusa. Sada morate da imate četiri - pet bonusa. Neko mora da igra, jer je bonus, a drugi stradaju. Negde dobijete, ali mislim da se više gubi, nego što se dobija. Ne znam koliko je omladinskih igrača potpisalo za prvi tim. Ranije je bilo mnogo teže doći do toga. Mislim da im se tako čini medveđa usluga. Ja sam za kvalitetne mlade igrače iz omladinske škole.

