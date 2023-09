DRAMA U FRANCUSKOJ: Fudbaler pokušava da se ubije, preti da će skočiti sa MOSTA

Po izveštajima francuskih medija sa lica mesta, neimenovani fudbaler Nice trenutno se nalazi na vijaduktu Manjan, sto metara iznad zemlje i preti da će skočiti.

Var-Matin izveštava da je u pitanju želja za samoubistvom nakon raskida. Vatrogasci i policija su na licu mesta i trenutno pregovaraju sa igračem.

Medijske aktivnosti Nice, koje su bile zakazane za rano popodne, odložene su nakon vesti, potvrđeno je.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An OGC Nice player is threatening to commit suicide.



The unnamed professional player is standing on the Magnan viaduct, 100 metres above the ground and is threatening to jump.



According to reports in France, the player in question is suicidal following a breakup.