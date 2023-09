DRAMA U FRANCUSKOJ SREĆNO ZAVRŠENA - Fudbalera spasili vatrogasci sa nadvožnjaka visokog 110 metara! Poznato zašto je hteo da SKOČI (VIDEO)

Tokom dana je osvanula vest iz Francuske, u kojoj je naznačeno da je fudbaler Nice, Aleksis Beka Beka bio spreman da skoči sa vijadukta Manjan visokog 110 metara, pošto ga je devojka ostavila.

Uplašili su se mnogi u Francuskoj, slutili su na najgore, pogotovo jer bi ga skok sa te visine sa vijadukta zasigurno ubio. U trenutku kada su se pojavile slike na društvenim mrežama, fudbaler je već bio na ogradi sa spoljne strane spreman da skoči i liši sebe života.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2