Oglasio se FK Nica posle akcije spasavanja fudbalera koji je hteo da skoči - Evo šta su poručili

Tokom dana je osvanula vest iz Francuske, u kojoj je naznačeno da je fudbaler Nice, Aleksis Beka Beka bio spreman da skoči sa vijadukta Manjan visokog 110 metara, pošto ga je devojka ostavila, ali se sve na sreću dobro završilo.

Naime, u jednom momentu fudbaler je već bio na ogradi sa spoljne strane spreman da skoči i liši sebe života. Ali, akcija spašavanja je protekla uspešno jer su svi brzo reagovali. Na lice mesta su stigli profesionalni preogvarači, dok je i Nica poslala psihologa kako bi mu pomogao u ovoj situaciji.

Igrač je na sigurnom, a posle svega oglasio se i njegov klub.

