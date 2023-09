Dušan Vlahović umalo završio u Čelsiju: Direktor Juventusa otkiro kako je dogovor između klubova propao

Juventus je 2022. godine pojačao svoje redove srpskim reprezentativcem i fantastičnim napadačem Dušanom Vlahovićem.

Od tada, Vlahović je odigrao 48 utakmica i postigao 21 pogodak, a deluje da poverenje polako opada za našeg napadača.

Tim već neko vreme traži zamenu za njega, a sada je direktor Juventusa Kristijano Đintoli otkrio da su imali skoro gotov dogovor sa Čelsijem koji je propao u poslednjem trenutku.

🚨 🔵 Juventus director Giuntoli: “We received formal proposal from Chelsea for Dušan Vlahović… but it was not big enough”.



“We were ready to accept in case of an important proposal, but Chelsea never raised the offer and the swap deal idea with Lukaku included collapsed”. pic.twitter.com/O4Z6kvYr8m