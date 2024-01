NEMANJA RADONJIĆ ODLAZI IZ TORINA I OBLAČI CRVENO-BELI DRES! Blizu je dogovora!

Nemanji Radonjiću ne cvetaju ruže u Torinu, a s obzirom na to da je najbolje partije u karijeri verovatno pružao u crveno-belom dresu, izgleda da, vođen time, želi ponovo da obuče sličnu opremu.

Naime, Monca je zainteresovana za usluge srpskog reprezentativca i, kako javlja poznati fudbalski agent Fabricijo Romano, dve strane su obavile određene razgovore i postoje dobre naznake da bi bivši igrač Crvene zvezde mogao upravo tamo završiti.

🔴🇷🇸 Monza are interested in Nemanja Radonjić as Serbian winger could leave Torino in the January transfer window.



Talks already took place, several clubs are keen on signing Radonjić but Monza are pushing for former OM player.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/10O4dP3rtw