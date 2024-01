'MESI NIJE POKAZAO POŠTOVANJE PREMA KLUBU' Prvi čovek PSŽ žestoko ISPROZIVAO slavnog Argentinca: On nije loš čovek, ALI...

Predsednik Pari Sen Žermena, Naser Al Kelaifi, smatra da je bivši igrač francuskog tima Lionel Mesi pokazao veliko nepoštovanje prema klubu.

Nakon odlaska iz Pariza Mesi je u više navrata govorio o problemima u PSŽ, isticao da nije bio srećan u klubu i da nije uživao u svojoj igri.

To se nimalo nije dopalo bogatom vlasniku francuskog kluba.

"Razgovoramo kad smo tu, a ne kada nas nema. Imam veliko poštovanje prema njemu, ali ako neko loše govori o PSŽ-u nakon odlaska iz kluba, to nije dobro. To nije poštovanje. On nije loš čovek, ali meni se to ne dopada. Moj komentar ne odnosi se samo na njega, nego za sve", poručio je Al-Kelaifi.

On je otkrio i zašto nakon Mundijala u Kataru nije dozvolio Mesiju da na "Park prinčeva" iznese trofej koji je osvojio sa Argentinom.

"Mnogi govore o tome kako ga nismo dovoljno ispoštovali nakon što je osvojio Svetsko prvenstvo. Mi smo u Francuskoj i on je pobedio Kilijana... Mi smo francuski klub. Nisam želeo da ceo stadion bude protiv njega. Mislim da moramo poštovati to", smatra Al-Kelaifi.

