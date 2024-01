DRAMA FUDBALERA U AVIONU! Igrači PALI U NESVEST, nastala opšta panika! Izbegnuta TRAGEDIJA!

Fudbaleri Gambije krenuli su ka Obali Slonovače na Kup afričkih nacija, a sam put neće pamtiti po dobrom, pošto su prošli kroz pravu dramu.

Na svu sreću, ogromna tragedija je izbegnuta i to je najvažnije.

Naime, nakon što je avion u kom su se nalazili fudbaleri Gambije poleteo, neki igrači su počeli da gube svest, zbog čega je nastala velika panika među svima prisutnim.

Pilot je tada stupio na scenu, profesionalno je odreagovao, okrenuo je avion i vratio ga na pistu.

🚨🇬🇲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON - several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane. ✈️



Two of the national team players are still in shock following this traumatic experience.



The plane…