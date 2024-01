BOMBA! ZVEZDIN BISER U PREMIJER LIGI: Crveno-beli za veliku sumu prodali Nedeljkovića

Talentovani mladi desni bek Crvene zvezde Kosta Nedeljković od naredne sezone igraće za Aston Vilu.

Iako je ostalo još da upravni odbor Crvene zvezde prihvati ponudu, transfer Koste Nedeljkovića u Aston Vilu je gotova stvar!

Premijerligaš sa Vila Parka je dostavio ponudu vrednu 9.000.000 evra za talentovanog desnog beka koju na Marakani ne mogu da odbiju.

A pozitivna okolnost je što će mladi defanzivac posle potpisa za Vilu ostati u Zvezdi do kraja sezone kao pozajmljen igrač.

🚨EXCLUSIVE: According to our sources, a lucurative offer from Aston Villa has arrived at Crvena Zvezda's address for Kosta Nedeljković!🔥



According to the latest information, Crvena Zvezda will accept the offer, and the right-back is moving to England! 👀 pic.twitter.com/a4CEj8xPgZ