ŠOK U ENGLESKOJ: Jirgen Klop odlučio da napusti Liverpul!

Jirgen Klop otkako je stigao u Liverpul, uspeo je da preporedi ovu ekipu, ali čini se kao da je došlo vreme za rastanak. Kako piše Fabricio Romano, nemački stručnjak je odlučio da napustio klub na kraju sezone!

Stigao je pre devet godina Klop u Liverpul i stvarno je uspeo da napravi dosta dobrih rezultata sa ekipom Redsa, osvojio je dugo čekanu titulu, takođe je stigao i do trofeja u Ligi šampiona, ali i finala Lige Evrope.

Nedavno je Klop potpisao i novi ugovor sa klubom, ali, čini se kao da neće odraditi isti do kraja.

Još nisu poznati razlozi zbog kojih, ali i sam klub je potvrdio da je Klop obavestio upravu da će napustiti trenersku poziciju na kraju sezone.

🚨🚨 BREAKING: Jurgen Klopp has decided to LEAVE Liverpool at the end of the season. pic.twitter.com/jMlKg16hV3