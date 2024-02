UŽAS! Devojka preminula tokom polnih odnosa sa fudbalerom, 4 puta imala srčani udar, policiji je smrt sumnjiva

Brazilski fudbaler Dimas de Oliveira (18), koji nastupa za U 20 tim Korintijansa, nalazi se pod istragom zbog smrti devojke s kojoj je imao seksualne odnose.

De Oliveira je bio sa godinu dana starijom Livijom da Silvom u njenom stanu, imali su seks kada je njoj pozlilo i u međuvremenu je doživela četiri srčana udara.

Fudbaler je pozvao hitnu pomoć i rekao da se Livija onesvestila, ali kada su ovi stigli na lice mesta zatekli su tinejdžerku kako krvari iz vagine. Doktor je na kraju njenoj porodici rekao da je njena smrt uzrokovana sa četiri zastoja srca i gubitkom krvi zbog posekotine od pet centimetara u njenoj vagini.

Kako prenose svetski mediji, Livija je prvi zastoj srca imala na licu mesta, jedno u vozilu ka bolnici, potom još dva kada su stigli - što je i bio fatalan ishod.

Navod se da fudbaler i nesrećna devojka nisu konzumirali alkohol i drogu, kao i da je policija pretresla stan i našla samo elektronske cigarete. Međutim, smrt vode kao sumnjivu.

Atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos aponta ruptura em região genital como causa da morte da jovem que se encontrou com Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians.



O documento afirma que houve "ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal… pic.twitter.com/Jw9VxGCYvq