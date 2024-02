PRVA PIKSIJEVA REAKCIJA NAKON ŽREBA: Nisam se plašio, rekao sam pre početka da želim što jače selekcije

Naš nacionalni tim bio je u četvrtom šeširu, a na jesen ćemo i definitvno znati da li nam je žreb bio naklonjen

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Španije, Danske i Švajcarske u Ligi nacija. Tako je određeno žrebom u Parizu, u kojem je bio i održan kongres UEFA.

Ceremoniji u glavnom gradu Francuske prisustvovala je i visoka delegacija Fudbalskog saveza Srbije, a među njima je bio i selektor Dragan Stojković Piksi.

- Prvi utisci su da je grupa izuzetno teška, ali znali smo da ko god da je bio, to je ono što smo i očekivali, jer pričamo o elitnoj diviziji Lige nacija. Zahvaljujući našim dobrim rezultatima u prethodnom periodu, napravili smo zaista veliki rezultat i plasirali se u grupu A, praktično među 16 najboljih selekcija u Evropi. To smo želeli, to smo hteli, to smo i dobili. Grupa je teška, kao i ostale.

Danska je rival koji nas čeka na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, sa Švajcarskom smo već igrali, Španija je možda i favorit grupe, ali i ostale dve ekipe su veoma kvalitetne. Učinićemo sve da napravimo što bolji rezultat, nećemo se predavati. Ali idemo redom, polako, ovo su neki prvi utisci, tako da sam zadovoljan žrebom. Kada dođe vreme, a to je tamo u septembru, mislim da će ljubitelji fudbala u Srbiji moći da uživaju u tim utakmicama - rekao je Stojković, uz komentar da će duel sa "furijom" biti poseban izazov.

- U svakom slučaju, ali izazov će biti svaki meč u grupi. Sa Španijom će biti poseban događaj, lep meč za navijače.

Igraćemo i protiv Švajcaraca, koji su nas pobeđivali na prethodna dva Mundijala.

- Poznajemo se dobro. Ovo je šansa da popravimo utisak što se rezultata tiče i ta dva meča rešimo u našu korist. Neće biti lako, ali pokušaćemo.

Čini se da je grupa u kojoj su Francuska i Italija najteža, jer tu je i Belgija. Nisam se plašio, rekao sam pre početka žreba da želim što jače selekcije. Jednostavno, da u Srbiju dođu najjače selekcije, da imamo spektakl u Beogradu, tu nema straha, samo izazov da parirate timovima koji su zaista vrhunski - zaključio je Stojković.

