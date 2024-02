BUFON OTKRIO NAJVEĆU 'MRLJU' IZ MLADOSTI: Ono čega se najviše stidim je...

Legendarni Đanluiđi Bufon važi za jednog od najboljih golmana svih vremena, ali put do toga bio je pun mnogih neočekivanih dešavanja.

Proslavljeni Italijan je tako na jednoj konferenciji otkrio zbog čega se najviše kaje.

- Napravio sam mnogo grešaka kad sam bio mlad. Ono čega se najviše stidim jeste kupovina srednjoškolske diplome. Nikad to ne bih napravio, jer je to nečasno. Ne želim prečicama doći do uspeha. Ali, eto, nisam savršen i mislim da sam zato i blizak s ljudima - rekao je Bufon na konferenciji "Campioni sotto le stelle".

Podsetimo, legendarni Điđi je završio svoju profesionalnu karijeru u 46. godini, a nedugo zatim postao je šef delegacije reprezentacije Italije.