DA SE NAJEŽIŠ! Fudbaler pokazao telo posle SRČANOG UDARA: Nisam mogao da govorim, da se pomerim... (VIDEO)

Kapiten fudbalskog kluba Luton Tom Lokjer doživeo je srčani udar tokom utakmice protiv Bornmuta u Premijer ligi, a posle detaljnih pregleda odlučeno je da bude operisan.

To mu je inače bilo dugi put da kolabira tokom utakmice, i to samo sedam meseci nakon što je nešto slično doživeo tokom finala plej-ofa Čempionšipa.

Trenutno je u procesu oporavka i nejasno je da li će nastaviti karijeru, a u međuvremenu ugrađen mu je defibrilatora.

U ispovesto za "Sky Sport" Tom Lokjer je pokazao rez od operacije i ugradnje aparata od kojeg mu zavisi život.

Luton captain Tom Lockyer explains how his newly-fitted defibrillator will 'give him a shock' if his heart-rate goes outside of the normal parameters 💭 pic.twitter.com/pYFps3A5vF