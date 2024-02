Haos u Pragu! Masovna tuča igrača i trenera Sparte i Galatasaraja na kraju meča

Nemile scene po završetku utakmice Lige Evrope.

Pravi haos viđen je na kraju meča između Sparte iz Praga i Galatasaraja, gde je domaći tim slavio sa 4:1 i prošao dalje, pošto je u anulirao poraz od 3:2 u Istanbulu.

Velika tenzija višena je na kraju meča, gde je sve završilo sa opštom tučom.

U svemu su učestovali igrači, ali i stručni štabovi obe ekipe.

🚨😳 Sparta Prague 4-1 Galatasaray!



Massive fight broke out at the end between players and staff... pic.twitter.com/ZvoJOgiHRP