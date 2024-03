'PREREZAĆU TI GRKLJAN' Hrvatski trener JEZIVO PRETIO kolegi na utakmici, posle skandala povukao NEOČEKIVAN potez i dobio ODGOVOR!

Fudbaleri Torina i Fiorentine remizirali su (0:0) u 27. kolu Serije A, na meču koji su sa jedne strane igrali Vanja Milinković-Savić i Ivan Ilić koji se i povredio, a sa druge Nikola Milenković. Centralna figura ove utakmice bio je hrvatski stručnjak Ivan Jurić, koji je na kraju susreta isključen jer je kolegi sa protivničke klupe pretio smrću!

Tokom verbalne rasprave Jurić je kolegi Vinćencu Italijanu poručio da će "prerezati grkljan", a pored direktnog crvenog kartona koji je dobio sankcije će biti i daleko veće. Očekuje se da Jurić bude suspendovan u narednom periodu, a da ekipa torina barem u nekoliko kola bude lišena pomoći prvog trenera tima.

"Adrenalin je visok i svađamo se zbog stvari zbog kojih ne treba da se svađamo. Italijano je moj prijatelj, preterao sam i tražim da mi oprostite", rekao je Ivan Jurić nakon utakmice, a Vinćenco Italijano brzo je prešao preko pretnji. "Izbila je svađa i žao mi je zbog njegovog isključenja, ali nakon utakmica se smirimo i razmišljamo o sledećoj. Opet smo prijatelji kao pre, opet smo se zagrlili."

We continue our “only in Italy” series with an all timer 😂



In the middle of a HEATED argument, Torino's coach Ivan Juric, told Fiorentina coach Vincenzo Italiano:



“I’ll cut your throat.”



After the game Juric asked to hug it out while on TV for interviews:



“Can we hug it out?… pic.twitter.com/LTmydERpqd