POZNATI FUDBALER (24) PREMINUO NA TRENINGU: Sve je izgledalo normalno, a onda se odjednom SRUŠIO, klub najavio istragu

Kolumbijski fudbaler Giljermo Denis Beltran preminuo je u 24. godini života, tokom treninga svog kluba bolivijskog Real Santa Kruza.

Klub je saopštio da je Beltran preminuo od zastoja disanja, a njegovi saigrači su rekli da je osetio mučninu i ubrzo potom pao na zemlju. Klupski lekari su pozvali hitnu pomoć koja je pokušala reanimaciju, ali bez uspeha.

"Trenirao je kao i obično, a onda se srušio. Pokušali su da ga reanimiraju, ali je preminuo dok su ga premeštali u bolnicu", reako je direktor Santa Kruza Adolfo Sorija Galvaro.

Guillermo Denis Beltran lost his life before he could be taken to a hospital



Read More: https://t.co/nbQ0GgX5yM#football pic.twitter.com/t7dSCvjjKg