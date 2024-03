AU, KAKVA IZJAVA! PREDSEDNIK VOJVODINE ZOVE TADIĆA NAZAD! 'Stara dama' se ozbiljno 'naouružava'!

Dolazak nekada prvog čoveka "lisica" i ljubljanske Olimpije na poziciju potpredsednika novosadske "stare dame", odjeknuo je na srpskoj fudbalskoj sceni poput detonacije.

Milan Mandarić je vođenjem kluba sa "King Pauer" stadiona, svojevremeno doveo Lester do titule šampiona Premijer lige, a danas je i zvanično postao funkcioner Novosađana.

Tim povodom javnosti se obratio predsednik kluba Dragoljub Zbiljić koji je imao jednu neverovatnu izjavu, a tiče se Dušana Tadića!

- Posle Milana, Dušan Tadić je sledeći za pregovore. Ovim putem pozivam Dušana Tadića. Koliko danas ćemo krenuti pregovore... Dušane, čekamo te. Na njemu je da ponese kapitensku traku. On bi trebalo da bude taj Miloš Šestić iz 1988/89. Oko njega može da se stvori baza za velike snove. Javni poziv za Dušana Tadića. Nakon Milana Mandarića, očekujemo njega u klubu - rekao je Zbiljić.

Potom se osvrnuo na pregovore sa Mandarićem.

- Ja sam došao do broja telefona, pozvao ga da bude naš gost na 110 godina kluba, želeo sam da bude deo te akademije i zaista je to prošlo u jejdnom emotivnom raspoloženju svih nas u sali i posle sam ga pozvao na kafu. Predočio sam mu svoj plan, Mandarić je veliki poštovalac Vojvodine, seća se svih velikih generacija kluba i da to prenese na sve nas mlađe u klubu, a i na igrače koj i stasavaju. Ja dobijam jako veliki broj broj poziva ovih dana kako sam to uspeo, sami pregovori nisu bili teški. Milan je veliki vojvodinaš i došao je sa puno želje. Njegov kvalitet, kontakti i reputacija su neprocenjivi za nas - završio je predsednik Vojvodine.