SMRT POTRESLA FUDBALSKI SVET - Preminuo čuveni menadžer koji je ostavio veliki trag u Premijer ligi!

Svet fudbala pogodile su tužne vesti. Džo Kinir, legendarni menadžer koji je vodio najluđu ekipu u istoriji fudbala, preminuo je u 77. godini.

Kinir je ostao upamćen kao menadžer Vimbldona, gde je u januaru 1992. seo na klupu tima kog su svi znali kao "Luda banda" koju je na terenu predvodio Vini Džons i odveo ih je do šestog mesta na kraju sezone. Dve godine kasnije osvojio je nagradu LMA menadžera godine.

U martu 1999. godine napustio je klub zbog srčanog udara, a u sezoni 2008/09 kratko je sedeo na klupi Njukasla kada je na uvodnoj konferenciji za medije napravio skandal i opsovao više od 50 puta.

We are deeply saddened to learn of the passing of former Wimbledon and Newcastle manager Joe Kinnear.



Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/H5OGyd8cgg