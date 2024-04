DINAMO ZAGREB POSTAJE ŠAMPION EVROPE?! Objavljena neverovatna lista! Ove godine Barsa, a evo kada se Hrvatima predviđa titula u Ligi šampiona

Uoči četvrtfinalnih utakmica Lige šampiona pojavilo se zanimljivo predviđanje za naredne osvajače ovog takmičenja.

U utorak će igrati Arsenal - Bajern, Real Madrid - Mančester siti, a dan kasnije Atletiko Madrid - Borusija Dortmund i Pari Sen Žermen - Barselona.

Zbog straha od potencijalnih terorističkih napada, ovi susreti su označeni utakmicama visokog rizika, ali ima prostora i za priču o samom fudbalu.

Kao najavu četvrtfinala, inostrani mediji, među kojima su španska "Marka", ali i engleski "Dejli Mejl", objavili su predviđanje veštačke inteligencije za osvajača Lige šampiona ove sezone, ali i narednih 78 godina.

Veštačka inteligencija predvidela je titulu Barseloni za ovu sezonu, što bi bilo veliko iznenađenje uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazi slavni katalonski klub, kao i konkurenciju.

Ništa manje neobično ne bi bilo ukoliko bi se ispunilo "proročanstvo" i za 2025. godinu kada bi titulu "trebalo" da osvoji Mančester junajted.

Kada je reč o klubovima iz zemalja bivše Jugoslavije, titula prvaka Evrope se predviđa Dinamu iz Zagreba, a to je možda i najveće iznenađenje na celoj listi. Ipak, sve i da se ispostavi da je nešto sa ove liste tačno, navijači trofejnog kluba iz Hrvatske morali bi da čekaju 2102. godinu za najveći uspeh u istoriji.

Od ostalih većih iznenađenja, ušati pehar veštačka inteligencija je "dodelila" Notingem Forestu (2049. i 2064.), Malmeu (2056.), Ferencvarošu (2057.), Šerifu (2086.), Brentfordu (2087.)...

Naravno, jasno je da spisak veštačke inteligencije ne može da se uzme kao relevantan i pitanje je da li će bilo šta od svega toga biti tačno.

AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.



Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37