DILEME VIŠE NEMA! Saldanja spreman za Zvezdu

Brazilski napdač Mateus Saldanja (24), biće na rapsolaganju treneru Partizana Igoru Duljaju za 173. večiti derbi 20. aprila na "Marakani", potvrđeno je Informeru.

Dileme više nema! Najefikasniji strelac Superlige Srbije, koji je postigao 16 golova na 22 meča u elitnom rangu srpskog takmičenja, napašće Crvenu zvezdu na njenom stadionu i pokušati da smanji bodovnu razliku između dva najveća srpska kluba (četiri boda).

Lepšu vest navijači "parnog valjka" nisu mogli da dobiju, a Saldanja svakodnevno radi punom parom da bi što spremniji dočekao okršaj sa večitim rivalom i pokušao još jednom da donese radost "grobarima".

Inače, rasni golgeter je objavio na društvenim mrežama video na kojem postiže gol protiv Zvezde uz opis "ono što vidi svet", ali i period oporavka na kojem poručuje "ono što ne vidi niko".

Izvor Informera je potvrdio da će ubojiti ofanzivac biti udarna igla u Duljajevoj mašineriji u najvažnijem meču sezone. Mladi stručnjak je nedavno govorio šta sve brazilski as radi da bi se što pre vratio na teren i po ko zna koji put istakao je koliko mu ovaj bombarder znači.

- On meni svaki dan šalje izveštaj procedure i šta radi na terenu. Ono što mi je poslednji put rekao je da će se vratiti sredinom ovog meseca, što je brzo s obzirom na težinu povrede. Videćemo kada će se uključiti u trenažni proces. On radi deset sati dnevno. To je dokaz koliko ulaže u sebe i kolika mu je želja - poručuje Duljaj.

Inače, brazilski fizioterapeut Metjuz Taveira stigao je u Beograd 22. marta i tada je rekao da će pokušati za manje od 30 dana da oporavi fudbalera Partizana, koji zbog povrede od sredine februara nije na terenu.

Uspeo je Saldanja uz pomoć sunarodnika da učini praktično nemoguće, pa dok "delije" strepe, oči "grobara" su uprte u ljubimca koji im je doneo mnogo radosti ove sezone.