Strašna nesreća u Nemačkoj - Troje dece Harija Kejna povređeno u horor udesu

Užasne vesti stižu iz Nemačke. Troje dece Harija Kejna povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak u Bavarskoj, javlja Bild.

Kako piše pomenuti list Luis, Vivijen i Ajvi stari tri, pet i sedam godina doživeli su povrede prilikom sudara kombija u kom su se nalazili sa automobilom.

🚨🚨| On Monday, while Harry Kane was traveling to London with the team, three of his kids were in a CAR ACCIDENT. Fortunately, they only had minor injuries and were taken to the hospital by ambulance. Everyone in the vehicles had minor injuries, and the damage cost tens of… pic.twitter.com/tmLfiipA98