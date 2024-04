Samo Srpkinja i niko više! Sonja Vasić dobila priznanje koje nijedna košarkašica nije dobila nikada

Nekadašnja reprezentativka Srbije, košarkašica Sonja Vasić, ponela je Evroliginu "legacy" nagradu, postavši tako prva dama koja je došla do ovog priznanja.

Ova nagrada se dodeljuje igračici za njen celokupan doprinos tokom igranja u elitnom takmičenju.

- Pre svega, zaista sam zahvalna i počastvovana što sam ovde sa najboljim košarkašicama u Evropi. Poseban je osećaj dobiti ovu nagradu, a posebno kada ima toliko drugih legendi Evrolige koje to zaslužuju. Toliko sadašnjih igračica me oduševljava. Evroliga je tako raznolika, dovodi talente iz celog sveta. Imamo toliko zvezda i toliko je lica u ligi. To znači da mlade devojke imaju priliku da budu inspirisane tolikim talentima.

Sonja Vasić je triput bila šampionka Evrolige, dva puta sa Spartakom 2009. i 2010. godine, a potom i sa USK Pragom 2015. godine.

Pored toga, ističu se i zlatne medalje koje je osvojila sa reprezentacijom Srbije 2015. i 2021, kada je takođe proglašena za MVP-a turnira. Njena izuzetna karijera obuhvata i tri uključivanja u idealnu petorku Evrobasketa.

Sonja je nastupala za niz renomiranih klubova uključujući Crvenu zvezdu, Barselonu, Burž, Spartak Moskvu, Čikago Skaj, USK Prag, Finiks Merkjuri, Dinamo Kursk i Uni Đironu.