Prodaja ulaznica za 'večiti derbi' za navijače Partizana počinje u sredu

Prodaja ulaznica za 173. "večiti derbi", koji je na programu u subotu od 18 časova na stadionu Rajko Mitić, za sektore namenjene navijačima Partizana, počinje u sredu od 10 časova, saopšteno je danas na sajtu drugoplasiranog kluba Superlige Srbije.

- Ulaznice za južnu tribinu koštaju 700 dinara a za zapadnu tribinu 1.300 dinara i to su jedini sektori koji navijači FK Partizana mogu kupiti. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument - stoji u objavi na sajtu Partizana.

- Od srede ulaznice se mogu kupiti na prodajnom mestu Ticketline Shop – Novi Beograd, TC Novi Mercator, od 10 do 18 časova, od srede do petka. Prodaja ulaznica na blagajnama stadiona FK Partizan počinje takođe u sredu od 10 časova i odvijaće se u sredu, četvrtak i petak u radnom vremenu od 10 do 18 časova. Na dan utakmice prodaja ulaznica odvijaće se isključivo na blagajnama stadiona FK Partizan od 10 časova do početka utakmice - zaključuje se u klupskoj objavi.