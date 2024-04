INFANTINO OTKRIO ŠOKANTNE PODATKE: Prvi čovek FIFA udario na Premijer ligu!

Predsednik FIFA-e Đani Infantino je pozvao vlade da se pridruže borbi protiv enormnih isplata agentima. Istakao je da su klubovi Premijer lige potrošili skoro 500 miliona evra na posrednike i agente od 1. februara 2023. do 1. februara 2024, pri čemu je većina tog novca napustila fudbalsku industriju. Tokom istog perioda, engleski klubovi su platili manje od 30 miliona evra stranim klubovima za obuku i razvoj igrača.

- Naknade i isplate solidarnosti predviđene su pravilima FIFA-e. Oni su vitalni za hiljade manje bogatih klubova koji se bore da zarade dovoljno. Ovi su klubovi ključni za razvoj, trening i prilike mladim igračima širom svijeta. Fifa pokušava uvesti jasna i poštena pravila u transferima, uključujući pravila za agente, radi transparentnosti, odgovornosti i bolje preraspodjele novca na svim nivoima. Zbog toga su nas neki agenti tužili, ali FIFA će i dalje braniti svoj stav na sudu - rekao je predsednik svetske fudbalske organizacije.

Infantino je pozvao vlade i zakonodavce da aktivno učestvuju u osiguravanju da sredstva od transfera ostanu u fudbalu.

