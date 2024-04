Bandović: Ekipa zaslužuje podršku, pred punim stadionom da pobedimo Zvezdu

Trener Vojvodine Božidar Bandović rekao je danas da smatra da njegova ekipa zaslužuje veliku podršku navijača i veruje da je moguće pred punim stadionom "Karađorđe" u nedelju pobediti Crvenu zvezdu.

Fudbaleri "stare dame" u nedelju od 17 i 30 dočekuju šestostruke uzastopne šampione Srbije, a Bandović veruje u još jednu dobru partiju svojih igrača.

- Želim prvo još jednom da čestitam igračima na plasmanu u finale Kupa Srbije, kao i mom stručnom štabu, koji ima veliki udeo u svemu onome što vidite na terenu. U nedelju nas očekuje derbi između dva velika kluba. Crvena zvezda će osvojiti ligu, postaće šampion, a od dolaska mog kolege i prijatelja Vladana Milojevića igraju sve bolje i žele da dominiraju. Zvezda ima kvalitetne igrače, ali i mi smo Vojvodina i ne menjamo naš pristup i način igre. Kada daješ sve od sebe, nema limita, sve je moguće - rekao je Bandović na današnjoj konferenciji za medije, a prenosi klupski sajt.

Govorio je zatim Bandović o kadrovskoj situaciji u timu.

- Što se tiče igračkog kadra, Bjeković je dobro trenirao, Guram takođe, Nikolić je van stroja zbog kolena, Vukanovića dve nedelje muči ta peta zbog koje nije bio starter, ali sad opet trenira. Đorđević će imati ultrazvuk zadnje lože i on je pod znakom pitanja, a ukoliko ne bude igrao, imamo neke opcije i ideje kako da ga zamenimo, jer je Crvena zvezda opasna po toj strani, kao i na svim pozicijama u napadu. Moramo biti oprezni i kocentrisani, jer Zvezda ima igrače koji u bilo kojem trenutku mogu da reše utakmicu, baš kao što ih imamo i mi - dodao je Bandović.

Vojvodina će u kratkom vremenskom periodu odigrati dve utakmice protiv Crvene zvezde, pošto je 23. maja na programu i međusobni duel u finalu Kupa Srbije. Ipak, on smatra da to nije otežavajuća okolnost.

- Imamo dve utakmice, ali nije to nikakva otežavajuća okolnost, jedino što ćemo do tog finala imati mnogo utakmica i moraćemo da se koncentrišemo na oporavak. Oni će analizirati nas, mi ćemo analizirati njih i pokušaćemo da njihove dobre strane svedemo na minimum, ali i da iskoristimo neke stvari da mi budemo opasniji. Nema otežavajućih okolnosti, gledamo utakmice, analiziramo se i pripremamo se. Svakako da gajimo veliko poštovanje prema Zvezdi, nije lako biti šampion i stalno pobeđivati utakmice i ostati na tom nivou. Čast nam je što ćemo biti akteri takve utakmice, očekujemo pun stadion i dobar meč - naglasio je Bandović.

Crnogorski stručnjak je dodao da ne očekuje opušteniju Zvezdu uprkos činjenici da su gosti blizu šampionske titule.

- Ne mislim da će Zvezda biti opuštena jer je blizu titule. U velikim klubovima uvek je pritisak veliki i oni će želeti da se prikažu najbolje što mogu, posebno znajući njihovog trenera i da neće biti kalkulacija - istakao je Bandović.

Vojvodina na pobedu protiv Crvene zvezde na svom stadionu čeka duže od 10 godina, a Bandović se nada da će njegov tim prekinuti tu tradiciju.

- To je veoma dug period. Kao što znate, možda je to za nekoga čudo, ali ja verujem u čuda i niko ne može da ti kaže šta možeš, a šta ne možeš, to zavisi od nas. Daćemo sve od sebe da pobedimo posle 12 godina, što je veliki izazov za nas - istakao je Bandović.

Trener Vojvodine je na kraju pozvao navijače da u što većem broju podrže njegov tim zbog svega što rade ovog proleća.

- Smatram da ovi igrači zaslužuju veću posetu i podršku sa tribina. Onaj osećaj koji ja imam, a verujem i vi koji dolazite da gledate, vidite jednu energiju koja nosi. Isto to govorim i igračima, na ovakav način na koji sve rade, nose specifičnu energiju koja nije jednostavna i, verujem, zaslužuju najveću moguću podršku. Verujem da će biti pun stadion, što je veoma važno za nas, kako u nedelju, tako i na svakoj narednoj utakmici - zaključio je Bandović.