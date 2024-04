Igor Duljaj o svojoj sudbini na klupi Partizana: Direktor me je pozvao, uvek imate neke naručene tekstove...

Fudbaleri Partizana u nedelju od 19:30 na stadionu u Humskoj ulici dočekuju TSC u okviru druge runde plej-ofa Superlige Srbije. Nakon poraza u večitom derbiju u prvenstvu i Kupu, crno-belima će ovaj duel biti jako važan kako bi se izbegao nalet tima iz Bačke Topole.

A kako su dešavanja tokom poslednjih desetak dana uticalo na njega.

- Partizan je iznad svih nas, ja sam tu jedan mali deo istorije i ništa više, uvek imate neke malo naručene tekstove, čak i oni koji nisu naručeni, nije me poljuljalo. Radim posao koliko mogu, imam energije, klub uvek može da nađe bilo koje rešenje, najvažnije je da ekipa bude skoncentrisana na ono što nas očekuje jer je ogroman ulog, jer će većina igrača u sledećoj sezoni, ukoliko sve bude kako treba, da se takmiči za poziciju koja vodi u Evropu.

Zatim je upitan da li je razgovarao sa ljudima iz kluba o svojoj sudbini.

- Pa... Znam samo da me je generalni direktor pozvao, rekao je Igore sve što je izašlo u novinama nije istina, rekao sam da ne čitam, čak i da se traži trener, to je legitimno pravo, nemam problem s tim. Partizan je iznad svih nas, ja sam mali deo istorije, tako da... Partizan je bio, jeste i biće, tako da što se toga tiče, nema nikakvih problema, možda može da utiče na ekipu, uvek je lakše kad igrači znaju da li imaju ili nemaju trenera za sledeću sezonu. Ja sam bio iskren sa njima, da moraju da misle na sebe, da misle na sebe i na klub. Nisam osetio da je nešto na treningu, da je to neki problem. Ne čitam štampu, znam ko sam i šta sam, tako da... Postoje ljudi koji ne bi voleli da me vide ovde - rekao je Igor Duljaj.