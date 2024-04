NIŠTA OD 'BOMBE' NA MARAKANI: Nemanja Radonjić OSTAJE u Španiji!?

Spekulisalo se dugo o sudbini reprezentativca Srbije Nemanje Radonjića, pominjao se povratak u Crvenu zvezdu, ali od toga, po svemu sudeći neće biti ništa.

Naime fudbaler Majorke na pozajmici iz Torina planira da ostane u Španiji i naredne sezone, javlja dobro obavešteni fudbalski insajder Fabricio Romano.

🔴🇷🇸 Nemanja Radonjic wants to stay at Mallorca also beyond this season.



Buy option clause remains valid for €3m from Torino, there are several clubs interested but Radonjic's priority is to stay and continue at Mallorca. pic.twitter.com/pqODgCGHSt