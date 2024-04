PRVA IZJAVA IGORA DULJAJA POSLE SMENE: Neki su me čekali "na nož"! Iskren da budem...

Igor Duljaj, jednoglasnom odlukom Upravnog odbora, od večeras više nije trener Partizana.

Posle odluke čelnih ljudi Partizana, Duljaj je u prvoj izjavi rekao da je očekivao da će ostati do kraja sezone.

"Iskren da budem, očekivao sam da ću ostati do kraja sezone, ali mnogo puta sam pričao da su me neki čekali “na nož” i na kraju se ispostavilo da je to tako. Nisam iznenađen i ko je stao iza odluke Upravnog odbora. Znao sam da će da se održi sednica, imao sa razgovor povodom toga. Gostovao sam na emisiji i posle emisije sam dobio poziv. Ja sam rekao da ću da poštujem svaku odluku. Jutro je pametnije od večeri, a Partizan je iznad svih nas", rekao je Duljaj za Sportklub.