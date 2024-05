Albert Nađ: Mnogi 'prijatelji' su me pozvali kad sam imenovan, shvatio sam da mi je kofer odmah iza vrata...

Fudbaleri Partizana dočekaće u okviru 33. kolu Superlige Srbije novosadsku Vojvodinu. Crno-beli su nedavno ostali bez trenera Igora Duljaja, koga je na klupi zamenio njegov doskorašnji pomoćnik Albert Nađ.

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i svojevremeno kapiten Partizana izneo je svoja očekivanja pred sutrašnji meč. Za početak je naveo da se sve izdešavalo brzo.

- Pa, dobro ajde, sve se izdešavalo brzo. Imali smo tu lošu seriju utakmica odnosno četiri poraza zaredom i ljudi koji vode klub odlučili su da nešto mora da se promeni. Nadaju se da će biti bolje nego u proteklih par utakmica i pre svega ja očekujem da igrači reaguju. Nadam se da su spremni, da su svesni da smo došli u situiaciju da je TSC pobedom nad nama priso na 4 boda, a kao što kažete imamo niz teških utakmica do kraja prvenstva - započeo je Nađ.

Upitan je Nađ i šta bi trebalo da se promeni u igri Parnog valjka.

- Pre svega igrači trebaju da promene. Oni su ti koji su glavni izvođači radova, mi smo izvođači radova. Kao i prethodni trener, tako i ja - bićemo u njihovoj službi. Ono što je sigurno je da su malo u padu na psihološkom planu zbog rezultata koje smo imali, ali su pre svega profesionalci i svi zajedno kao klub moramo da izađemo iz ove situacije u kojoj smo se našli i niko nije očekivao da imamo četiri poraza - nastavio je Nađ.

Nekada sjajni vezista istakao je da sigurno dosta toga može da se promeni, kao i da ima taktičke zamisli.

- Sigurno da može. Svako ima neku svoju filozofiju i svoje ideje kako treba da igra i kako smatra da dođe do osnovnog cilja, a to je da ostvariš pobedu. Pokušaćemo sve da sutra protiv jedne ekipe koja je, ja mogu da kažem, u najboljem momentu od svih superligaških ekipa, što rezultatski što kao ekipa i imamo jednu tešku utakmicu ovde - rekao je trener Partizana

Crno-beli imaju kadrovskih problema pred duel sa Novosađanima, a u sastavu neće biti Markovića, Kovačevića i Baždara.

- Problemi postoje, što zbog kartona, što zbog povreda, ali opet kažem, ekipa koja bude izašla sutra na teren je najbolja koju Partizan ima i sa njom će pokušati da ostvari cilj a to je pobeda nad jednom izuzetno dobrom ekipom, koja je u najboljem momentu od kada je došao Bandović. Poslednje vreme igraju izuzetno dobro i sigurno je da dolaze sa jednom velikom ambicijom na naš stadion - rekao je Nađ.

U svom izlaganju istakao je da je želja da postane trener postojala, kao i da momenat nije mogao da izabere.

- Sigurno da je želja postojala, ali ne možeš da biraš momenat kada ćeš da budeš trener Partizana već jednostavno onog momenta kad te pozovu i kad traže i zahtevaju od tebe da probaš da promeniš nešto i da napraviš bolje nego što je bilo iako ne mogu da kažem ništa jer je u prethodnom periodu Igor učinio veliki posao za ekipu, za rezultate, međutim, od prvog momenta sam shvatio da mi je kofer odmah iza vrata i jednostavno rezultati te održavaju na mestu na kome sam ja sada. Onog momenta kada nemaš rezultate, hvataš kofer i tražiš drugu sredinu, ili te ljudi iz kluba zamole da ideš. Ponavljam još jednom ,najveću odgovornost imam prema pokojnom ocu koji je davne 1987. godine saslušao moje srce koje mi je reklo da ne trebam da idem na crveno-belu već na crno-belu stranu Topčiderskog brda jer je to bio moj životni san. Posle toga kada sam došao i kada sam rastao ispunjavao sam želje koje je on imao - posao sam prvotimac, kapiten, u jednom periodu čak i najmlađi u istoriji partizana. Na žalost nije dočekao, pre 2 godine je preminuo i nije dočekao da postanem trener i možda najveću odgovornost imam prema njemu - nastavlja Nađ

Upitan je i sa kim se čuo nakon imenovanja

Sa kim sam se čuo? Mnogo "prijatelja" me je zvalo kada su pročitali, kada su saznali ali jednostavno verujem u sebe. Sigurno da ću poslušati svaki savet i svaku kritiku, i od vas novinara, jer od svih tih kritika možeš da izvučeš mnogo povoljnih podataka, da napraviš jedinstveni i krajnji cilj a to je da dobiješ bitku koju ćemo vojevati ovih pet kola do kraja sezone. Sa svima ću razgovarati ko je pre svega dobronameran, ali ponavljam još jednom, verujem pre svega u sebe, u saradnike i u ekipu jer smatram da imamo potencijala da zadržimo drugo mesto. Da ne pričamo sad o tome koliki je značaj drugog mesta za klub, za same igrače, a to je mogućnost izlaska u kvalifikacije za Ligu šampiona i eventualnim prolaskom prvog kola obezbeđivanje grupne faze jednog od takmičenja - podvukao je nađ.

Po imenovanju je napravio i dve promene u stručnom štabu, jer su sada tu Miroslav Čermelj i Miroslav Vulićević.

Sa Mikijem (Miroslav Čermelj prim. aut) sam radio dve godine i, bez lažne skromnosti, to su bile dve uspešne godine koje prati malo više ta naša druga godina. Kada smo završili prvi u Srpskoj ligi i to sasvim neočekivano, s obzirom kako smo počeli, ali smo šest kola pre kraja osvojili i onda dolazi ono čuveno gde četiri prve ekipe moraju da se takmiče da bi se plasirale u viši rang. Naravno igramo protiv Mladost GAT-a koji bez lažne skromnosti bolja ekipa, ali smo na terenu imali svoje šanse da se plasiramo u viši rang. Ne samo on, tu su bili i ostali ljudi odnosno saradnici, ali u ovom momentu sam Mikija povukao jer imamo tu neku energiju. Vulićević se "popeo" iz omladisnke škole posle konsultacija sa ljudimaiz škole, sa direktorom.. Sve u svemu, mislim da nisu bitna imena, mi smo kolektivan sport i ja sam taj koji sam najodgovorniji, ali svi oni koji su u stručnom štabom imaće totalnu slobodu govora pa ćemo od toga da sklopimo mozaik i da na kraju budemo zadovoljni. Ponavljam još jednom, krajnji cilj je pobeda i u ovom momentu da se osvoji to drugo mesto - rekao je nekadašnji vezista.

Nađ je istakao i da nije pričao sa prvotimcima posle promocije.

- Nisam razgovarao po imenovanju zato što je tek juče popodne doneta odluka o imenovanju, a bio sam sa njima pre podne jer smo morali da ispunimo sve zadatke, bez obzira da l to bio ja ili Igor, odradili smo neke stvari, danas ćemo se videti na treningu. Ne možemo mnogo da promenimo. kao što je rekao vaš kolega, postoje neki kadrovski problemi na koje moramo da reagujemo i da donesemo najbolju odluku za koju smatramo da će nam doneti rezultat. Lično verujem u svakog igrača koji je u timu. Ne delim na mlađe i starije već odlične i manje odlične igrače i ona ekipa koja izađe na utakmicu to je u tom momentu najbolja ekipa koju Partizan ima. Da li možemo da pogrešimo? Da, sigurno. Da li ćemo grešiti? Da, sigurno. Ali pokušaćemo da te greške svedemo na minimalan način da bi došli do konačnog cilja - optimista je Nađ

Crno-beli tokom sezone imaju dosta problema sa defanzivom.

- Pa, problem odbrane rešavamo od napada. To je ona čuvena floskula da odbrana počinje od napada i definitvno mislim da odozgo prvo moramo, iako mislim da smo protiv TSC-a bili dosta dobri. Natho je odradio kvalitetan posao, ali mislim da nismo bili tolko opasni u napadu. Moramo sve to da iznivelišemo pa da budemo dobri kako u odbrani tako u napadu. Ponavljam, nisam još odlučio, imam neke svoje ideje u glavi, imamo i Severinu koji ima neku povredu. Ono što znam je da ukoliko bude sprewman biće u sastavu, ukoliko ne - neću ga staviti ni na klupu jer meni igrači trebaju zdravi i sposobni bez obzira na kvalitet - ističe Nađ.

Do kraja prvenstva ostalo je još pet mečeva.

- Pet utakmica imam. Svestan sam da ako ne pobedim pet utakmica da ne mogu da budem ovde. To je sasvim normalno. Ali pre svega, verujem u sebe, znanje, tim i moje saborce. Moji igrači su moji saborci. Moji saborci kojima ne govorim "juriš" nego "za mnom". Sa njima provodim pola dana i jednostavno, ako budemo stvorili poverenje jedni drugih i ako budemo ispunjavali sve zahteve i ne dođemo do rezultata, ali da damo svu svoju mogućnost i znanje, opet, kad se završi tih 90 minuta da protivniku stisnemo ruku i čestitamo, a da tražimo krivca u sebi - kazao je Nađ.

Nađ je prethodnih godinu dana bio pomoćnik Igora Duljaja, te je upitan da li je zadovoljan igračkim kadrom i rotacijom koju ima.

- Sad ne mogu ništa da menjam. I ne želim da menjam. Izbor koji je napravljen napravljen je takav kakav jeste. Uvek težiš da ima boljih i neke druge ideje. Naravno, i dok je Igor vodio uvek sam mu iznosio ideje kako mozemo da dodjemo do rezultata. Ponavljam, od mojih saradnika tražim da budu totalno iskreni i da kažu sve što misle. Od kondicionog trenera, od doktora, od bilo koga...Ako vidi nešto što smatra da će nam doneti rezultat - mora da mi kaže. Jer jednostavno, ako mi ne govori smatrao bi da nije idealna ličnost za timski rad. Uvek je dobro da imaš dobrih igrača. Pošto obožavam NFL jedne godine sam pratio Nju Ingland. Oni su bili 5-6 godina prvaci, bio je trener Beliček i svake godine su dovodili igrače ali to nissu bili igrači koji nisu bili najbolji. I jednom pred sezonu su ga pitali o igračima, gde je rekao pravu rečenicu "Meni ne trebaju najbolji, meni trebaju pravi." I mislim da je to kluč svega. Ako budemo napravili balans između svih stvari, ako na svakom kraju terena svako bude davao maksimalne mogućnosti mislim da rezultat neće izostati. Greške su sastavni deo svakog sporta, ali sigurno da su igrači profesionalci i njima je najteže kad ne ostvare cilj - podvlači Nađ

Trenerski uzor Alberta Nađa bio je Španac Aragones, ali se sada uzda u sebe i svoje znanje.

- Na sebe. Ne mogu da budem ničija kopija. Klop je za sebe, Milojević je za sebe, Anćeloti je za sebe... Jednostavno, ako budem uspeo da izgradim svoj stil i da se po tome prepoznajem kao i kad sam bio igrač, ali sigurno možeš da pokupiš od svakog trenera. Ponavljam još jednom, radio sam sa mnogo kvalitetnih trenera, od Ivice Osima, preko Ljubiše Tumbakovića, Vlade Vermezovića, Luisom Aragonesom, Radomirom Antićem..Od svakog sam pokupio mnogo stvari, lično, to ću zadržati za sebe. Ako bi u globalu hteo da izdvojim nekog od svih trenera onda bi to bio Luis Aragones -

Kakav Partizan navijači mogu da očekuju?

- Ako sam došao 1987. i imao kratku pauzu odlaskom u insotranstvo, pa se vratio i ponovo igrao ovde, znam šta Partizanovi navijači vole. Partizan će igrati na rezultat. Možda u tom trenutku to neće biti ni lerpava ni lepa igra, ali kad podvučemo crtu najbitniji je retzultat. Mozda se nekom nije svidela igra i to je legitimno pravo svakog od nas da su kritikovali i Igora pre toga, ali niko ne može da zameri igoru da je želeo najbolje i da je davao maksimum jer je Igor veliki Partizanovac kao i ja, mnogo voli Partizan. Možda mu je smetala ta prevelika emocija u datom momentu pa nije mogao da donosi odluke. Da ne pričam mnogo o onome što oni očekuju, a oni imaju slobodno pravo da daju svoju ocenu, da kritikuju ili hvale - rekao je Nađ.

Za kraj izlaganja zahvalio se treneru Teleoptika Strahinji Panduroviću i pomenuo kako je porodica reagovala po imenovanju.

- Prvo bih se zahvalio Strahinji Panduroviću treneru Teleoptika koji nam je "iznajmio" Podunavca jer će raditi uporedo i sa nama i sa njima. Želim im da uđu u Prvu ligu jer zaslužu - rekao je Nađ, a onda dodao.

Supruga se ne razume toliko u fudbal. Jeste da su ova dva dna bili kao na iglama. Ćerkica me je stalno pitala "tata, pšta ima novo?" Jednostavno, bili su pod nekim stresom.. Meni je najbolje što ih ne intersuje fudbal i čime se bavim. Viiše mi prija da jer pored svih muka koje ću verovatno imnati, još neko mi "sedne na glavu".