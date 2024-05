Luka Jović pred velikim potpisom, ovaj klub priprema višegodišnji ugovor

Velike vesti za srpskog napadača

Dugo se spekulisalo o potencijalnoj sudbini Luke Jovića u opremi Milana ili Fiorentine, a nove informacije ukazuju na to da će on ostati na "San Siru", i to ne kao pozajmljeni igrač.

Na startu aktuelne kampanje klub iz Firence ga je prosledio u grad mode i on je nakon problema sa povredom uspeo da se nametne krajem 2023. godine. Sasvim korektan učinak, ali i uglavnom uloga džokera su ga ipak dovoljno etablirali u klubu, makar tako tvrdi "Calciomercato".

Novinar navedenog portala Danijele Longo javlja da je sastanak njegovog menadžera Falija Ramadanija i čelnika Milana prošao dobro i da će umesto produžetka pozajmice na još godinu dana njemu biti ponuđen višegodišnji ugovor.

Cela priča pije vodu kada se ima u vidu to da Olivije Žiru na leto ide u Los Anđeles, te da je klubu potrebna i zamena za njega. Kako se ne bi dovodila dva napadača, u Milanu smatraju da je Jović odlična opcija.

Na 28 duela u ovoj sezoni Jović je postigao devet golova, ali je većinu svojih mečeva počinjao sa klupe, pa bi u narednoj takmičarskoj godini možda mogao da dobije i pravu priliku.

