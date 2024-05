NIKO GA GODINAMA NIJE VIDEO, A SADA GA JE NA ULICI 'ULOVIO' JEDAN NAVIJAČ! Evo kako sada izgleda čuveni srpski reprezentativac

Sećate li se Nevena Subotića? Bivši srpski reprezentativac ima 35 godina i oko dve godine ga niko nije video. I kada se bavio sportom nije voleo svetla reflektora, pa ne čudi što se ne pojavljuje u javnosti od kada je otišao u penziju. Posle dugo vremena konačno se pojavila njegova sveža fotografija.

Jedan nemački navijač uspeo je da ga pronađe i na društvenim mrežama objavio je zajedničku fotografiju. "Ovaj čovek zna kako se ulazi u finale Lige šampiona", napisao je momak čiji nadimak na Tviteru je Fiago. Jasna aluzija na to da se Dortmund bori za plasman u finale elitnog takmičenja.

This man knows how to get into a Champions League final pic.twitter.com/F4RVU3P7Wi