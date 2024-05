REAL ODBIO DA PRIMI TROFEJ ZA PRVAKA ŠPANIJE: Madriđani imaju poseban razlog za ovu odluku

Fudbaleri Reala minulog vikenda su 36. put u istoriji postali prvaci Španije.

Madriđani su na svom terenu ubedljivo pobedili Kadiz, a pošto je posle toga Barselona poražena u Đironi, bilo je jasno da je "kraljevski klub" stekao nedostižnu prednost.

Tim Karla Anćelotija nije previše slavio jer ga već u sredu očekuje revanš polufinala Lige šampiona protiv Bajerna (2:2 u prvom meču).

Čelnici La Lige su u ponedeljak ujutru kontaktirali Madriđane i saopštili im informaciju da će im pehar za šampiona biti dodeljen predstojećeg vikenda na gostovanju protiv Granade.

🚨 CONFIRMED: Real Madrid do not consider it appropriate to receive La Liga trophy in Granada’s stadium out of respect for Granada players who are risking relegation. @JLSanchez78 pic.twitter.com/pW3z1cMhI6