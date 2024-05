Oglasila se UEFA: Srbija će sudijama na EURO morati da garantuje jednu stvar!

Ne samo Srbija, već sve selekcije koje učestvuju

Italijan Roberto Roseti, generalni direktor UEFA za suđenje, javnim pismom obratio se svim učesnicima predstojećeg Evropskog prvenstva u fudbalu!

U cilju da se poboljša imidž fudbala i olakša sama utakmica, Roseti je poručio da je skovan plan po kom će sa sudijama moći da razgovaraju samo kapiteni reprezentacija.

Pismo koje je UEFA objavila na svom zvaničnom sajtu prenosimo u celosti:

- Posao sudije u savremenoj utakmici je veoma težak. Sudije na terenu donesu od 200 do 250 odluka po utakmici (što je jedna svake 22 sekunde) u teškim i ponekad kontroverznim situacijama, pod ogromnim pritiskom, a svaku od njih pažljivo posmatraju i ponovo preispituju iz različitih uglova i navijači i komentatori.

- Želimo da odluke na terenu donose karakterno jake sudije i da postupaju prema tim odlukama, iako one ponekad mogu da budu nepoželjne, ali u isto vreme želimo da pokažu otvoreni stav i da objasne šta je dovelo do određenih odluka. Mnoge informacije dobijaju od pomoćnog video-sudije (VAR), a mi smo spremni na razgovor sa igračima i trenerima i pružanje dodatnih detalja kako bismo im pomogli da razumeju kako je odluka doneta.

- Ponašanje igrača i trenera je uvek važna tema u fudbalu. Na aprilskoj radionici finalista prvenstva UEFA EURO 2024, treneri su se složili da rade na fer pleju, a to je bila i jedna od glavnih tema na nedavnom sastanku Fudbalskog odbora UEFA u Nionu. I treneri i igrači su odlučno pozdravili i podržali naš novi pristup kao zajednički cilj za dobrobit igre.

- Nemoguće je da sudija objasni svoju odluku usred rasprave sa 22 igrača. To može da dovede do prekida u komunikaciji i do brzog pretvaranja lepe u veoma ružnu igru, što je, kao što ćemo se svi složiti, loše za imidž fudbala.

Dalje se navodi:

- O nekim odlukama će se, naravno, uvek raspravljati. Međutim, u cilju poboljšanja statusa kvo, mi u UEFA želimo da sudije svoje odluke bolje obrazlože svim takmičarskim timovima koji će biti deo predstojećeg prvenstva UEFA EURO 2024.

- Kako ćemo to postići? Ideja je jednostavna: tražimo od svih timova da garantuju da će samo kapiten razgovarati sa sudijom. Tražimo od kapitena da se postaraju da saigrači ne nasrću na sudiju i ne okružuju ga, čime će se omogućiti direktni razgovori kako bi se odluka prenela na vreme i sa poštovanjem.

- Važno je naglasiti da želimo da samo kapiten iz tima koji želi da razgovara o odluci može da priđe sudiji. Odgovornost kapitena je da obezbedi da njegovi saigrači poštuju sudiju, da drže distancu i da ga ne okružuju. Svaki saigrač koji ignoriše ulogu svog kapitena i/ili koji priđe sudiji pokazujući bilo kakav znak nepoštovanja ili neslaganja biće opomenut. Očigledno, ako je kapiten golman, biće potrebno izabrati spoljnog igrača koji može da ispuni ovu ulogu u slučaju da se incident dogodi na suprotnom kraju terena.

- Sudije ćemo posavetovati da budu otvoreni u razgovorima sa kapitenima kako bi se negovala zdrava atmosfera između svih strana. Time će im se omogućiti da izgrade značajan nivo poverenja sa igračima i pokažu vrstu liderstva koja se zahteva od savremenih sudija tokom utakmice. UEFA tim sudija stručnjaka i, gde je to moguće, sudija koji će suditi na prvenstvu, sastaće se sa svakom od 24 ekipe radi detaljnijeg razgovora o ovoj temi i saopštavanja ovih informacija svim igračima.

- Prihvatanje ovakvog pristupa i osnaživanje sudija će dovesti do povećanja ionako veoma visokog kvaliteta suđenja na našim takmičenjima i boljih utakmica za igrače i navijače u kojima će uživati tokom prvenstva. Svi će imati koristi ako uspemo da omogućimo konstruktivan dijalog između sudija i kapitena timova, a mi ćemo ostaviti pozitivno nasleđe za budućnost ove lepe igre. Igre koje svi volimo - poručio je Roseti.

