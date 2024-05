JUVENTUS OSVOJIO KUP ITALIJE - Sjajni Vlahović heroj finala (VIDEO)

Fudbaleri Juventusa osvojili su Kup Italije.

Klub iz Torina je slavio nad Atalantom sa 1:0, a strelac jedinog pogotka na meču bio je Dušan Vlahović.

Igrao se četvri minut kada je srpski golgeter Dušan Vlahović doneo prednost "staroj dami". Dobio je naš fudbaler loptu na oko 50-tak metara od gola, uspeo da se izbori za poziciju i sa samo nekoliko metara pogodi mrežu protivnika.

U 72. minutu Vlahović je postigao i drugi gol, ali je on uzbro poništen.

🇮🇹 cup final, 4th minute, 0-1 Dušan Vlahović.



Well-timed run, but the most impressive part is how he used his hands and kept his balance for the quality weak foot finish.



Against his favourite fanbase too. 💪🏼https://t.co/42G5uG7pOB