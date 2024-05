Sada je sve mnogo jasnije: Salah objavom na Instagramu otkrio gde će igrati naredne sezone

Liverpul nije uspeo da se okiti titulom u Premijer ligi u aktuelnoj sezoni, ali navijače i te kako može da raduje vest da Mohamed Salah ostaje na Enfildu i naredne godine.

Pomenuti fudbaler ima važeći ugovor na još godinu dana, ali se u drugom delu sezone govorilo da bi zbog slabih igara i pada forme mogao da napusti klub u letnjem prelaznom roku.

Ipak, od svega toga neće biti ništa jer je pomenuti fudbaler na svom Instagram nalogu porvrdio da ostaje u Liverpulu.

- Znamo da se jedino trofeji traže u Liverpoolu i učinićemo sve što je moguće da se oni osvajaju i iduće sezone. Naši navijači to zaslužuju, a mi igrači ćemo se boriti do krajnjih granica da to i ostvarimo - napisao je Salah.

Inače, egipatski reprezentativac je dres Liverpula do sada nosio na 250 mečeva i uspeo da postigne 155 golova.