ŠOK ODLUKA! Zvezda Real Madrida ide u penziju na kraju sezone

Fudbaler Real Madrida Toni Kros odlučio je da se penzioniše na kraju sezone! Iako ima tek 34 godine, Nemac je odlučio da mu ovo bude poslednja sezona u karijeri, jer ne želi da igra za drugi klub sem Reala!

Toni Kros je dugo već bio u pregovorima oko novog ugovora, međutim, izgleda da je ipak odlučio da ode u penziju.

On je to saopštio putem svog Instagram profila, gde se oprostio od navijača.

- Taj 17. jul 2014. godine je bio dan mog predstavljanja u Real Madridu, dan koji je promenio moj život. Moj život kao fudbalera, ali posebno kao osobe. Bio je to početak novog poglavlja u najvećem klubu na svetu. Posle 10 godina, na kraju ove sezone, poglavlje dolazi do kraja. Nikada neću zaboraviti to drsko uspešno vreme. Posebno bih želeo da se zahvalim svima koji su me dočekali raširenih ruku i verovali u mene. Ali, posebno bih želeo da se zahvalim vama, dragi Madridisti, na vašoj naklonosti i ljubavi od prvog do poslednjeg dana.

- Istovremeno, ova odluka znači da će se moja fudbalska karijera završiti ovog leta nakon Evropskog prvenstva. Kao što sam uvek govrio, Real će biti moj poslednji klub. Srećan sam i ponosan što sam u svom umu pronašao pravo vreme za ovu odluku i što sam je mogao doneti samostalno. Moja ambicija je uvek bila da završim svoju karijeru na vrhuncu svog performansa. Od sada postoji samo jedna misao, to je 15. Liga šampiona - napisao je Toni Kros

