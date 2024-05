ZVEZDA OVOG LETA MOŽE DA ZARADI 100 MILIONA EVRA! NAPAD NA LIGU ŠAMPIONA: Terzić o Hvanu, Šerifu i Radonjiću, PARTIZANU I PIKSIJU

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić zadovoljan je urađenim u tek završenoj sezoni. Klub je osvojio duplu krunu u Srbiji i na dostojanstven način predstavljao zemlju u Ligi šampiona.

Prvi čovek crveno-belih Zvezdan Terzić govorio je za Kurir o aktuelnim temama. Najviše o prelaznom roku, fudbalerima, sponzorima, finansijama, ciljevima u novoj sezoni, Partizanu, regionalnoj ligi, reprezentaciji Srbije, selektoru Draganu Stojkoviću, čelnicima FSS...

Kako ste videli svojih 10 godina u Zvezdi?

- Tačno 19. juna biće deset godina kako sam u Crvenoj zvezdi! Kad sam ušao ovde niko nije verovao da mi posle jedne decenije možemo da budemo ovakav klub. Sa ovakvim rezultatima. Da uzmemo osam titula, od toga sedam zaredom, četiri duple krune, da budemo među 40 najboljih klubova u Evropi. Da napravimo izuzetno održiv sistem, pre svega finansijski, da 83 odsto naših prihoda imamo iz inostranstva, da preko 80 procenata istih tih prihoda dolazi iz sportskih resursa... Da napravimo klub od koga naši navijači očekuju da igra Ligu šampiona i da je sasvim normalno da se sudarimo i pobedimo najkvalitetnije klubove Evrope. Niko to nije ni sanjao 2014. godine Grupna faza Lige evrope bila je u tom momentu misaona imenica za nas - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

- Klub je bio ruiniran, bez igrača, sa dugom koji je osam puta prevazilazio godišnji prihod. Napravili smo neverovatne stvari. Nekada ni sam ne budem svestan, šta smo sve uradili od Crvene zvezde. Mislim da će to tek sa neke druge vremenske distance biti realno sagledano. Dok smo ovde, nećemo spavati na lovorikama i slaviti. Zvezda uvek traži nove uspehe. Igrači su otišli na odmor, mi i dalje radimo, čeka nas buran prelazni rok. Moj cilj je da stvorimo još moćniju Crvenu zvezdu! Sa još boljim igračima!

Pomenuli ste prelazni rok, šta navijači mogu da očekuju?

- Naš skauting tim je radio fantastično. Na svakom mestu imamo po dvojicu ili trojicu igrača za koje ćemo se odlučiti. Spremni smo da investiramo kao nikada do sada i želimo moćnu Crvenu zvezdu. Marko Marin je za ovih godinu ipo dana veliko osveženje za klub, vredan je, dobro gleda fudbal i ima sjajnu procenu. Više je van Srbije i gleda igrače na delu. Ima tim koji nije malobrojan. On daje završnu reč što se tiče predloga, tada se uključuju Mrkela i Milojević i naravno ja, sa finansijskim sektorom. Tako procenjujemo šta je realno, a šta nije, pošto moramo da uklopimo pored sportskog i finansijski deo, kad dovodimo igrača. Imamo odličan tim ljudi i sam ne bih mogao da uradim ništa! Tu bih dodao i finansijski sektor sa Markom Petrovićem i Aleksandrom Milošević, omladinski pogon sa Nikolom Jelićem i Nenadom Milijašom, staru gardu sa Svetozarom Mijailovićem.

Koliko je Zvezdi potrebno igrača za novu sezonu?

- Zavisi od odlazaka! Nismo izgledali loše. Na svakoj poziciji imali smo dva ili više rešenja. Bilo je i previše igrača, pa Olajinka i Kraso nisu dobili minutažu koliko je trebalo, jer su klasa. Bili smo tanki na poziciji levog beka, gde se Milan Rodić potrošio. Tu nam treba pravo pojačanje, ali ga nije lako pronaći. Osveženja su nam potrebna na poziciji "devetke", "desetke", "šestice", desnom krilu umesto Bukarija, štoperu... Vreme je da se unese nova i sveža krv, bez obzira što smo ranije doveli veliki broj kvalitetnih igrača. Naše investiranje doprinelo je da Zvezda bude među 40 najboljih klubova Evrope, koji nam garantuje koeficijent, a samim tim i milionske prihode.

Hajdemo konkretno. Hoće li otići Hvang, Glazer, Šerif, Kraso, Stamenić...

- Imamo mnogo ponuda za sve njih. Hvang je došao spletom srećnih okolnosti. Sa njim imamo džentlmenski dogovor, ako dobije ponudu iz "liga petice" da može da ode, ako ona zadovoljava finansijske zahteve Crvene zvezde. Njemu je lepo u Srbiji i sve zavisi od njega. On je najplaćeniji igrač i daćemo mu još veću platu, ako želi da ostane. Nećemo nezadovoljne igrače, a Hvang je specifičan čovek, za njega je reč svetinja. I mi to poštujemo. Za njega možemo da dobijemo mnogo, dve ponude koje imamo su ozbiljne.

- Za Glazera imamo neverovatnu ponudu! Od 7.000.000 evra! Trener Milojević je rekao da mu on donosi sigurnost i stabilnost i da želi da Glazer ostane. On obavezno mora da ostane.

- Za Šerifa imamo dve izvanredne ponude. Od 6.000.000 i 8.000.000 evra! Miloje me je pitao, možemo li mi da dovedemo boljeg igrača od Šerifa. Prezadovoljan je sa njim, njegovim trkačkim mogućnostima, plus se adaptirao... Da ga puštamo, a sledi nam plej-of za Ligu šampiona, mislim da nije pametno. Tako kaže naš trener.

- Što se tiče Marka Stamenića imamo mnogo ponuda za njega! Najbliži je izlaznom transferu. Ali, videćemo.

- Kraso! (duboki uzdah) Često pričamo o njemu. Što se tiče tehnike on je najmoćniji igrač u Zvezdi, ali nekada deluje indolentno i iritira pristupom. Plus, nije ga lako uklopiti u tim, jer mu se ne zna prava pozicija. Ali, ima klasu i stvarno je iznad svih ostalih. Neverovatan igrač. Šanse da ode ili ostane su 50/50. Sve će odlučiti trener Milojević!

- Piter Olajinka ne može da ide! Zahvalan igrač, dobar karakter. Potreban je Zvezdi.

Kakav je status Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija?

- Imamo za Ivanića ponudu od 5.000.000 evra! Mi bismo da izbegnemo njegovu prodaju, ali... Razgovaraćemo sa njim. Ako želi da ide i novi izazov, nećemo ga sputavati. Nije nam cilj da neko ostane ovde na silu, već da na trening dolazi sa osmehom. Sa Saletom Kataijem privodimo pregovore kraju i potpisaće novi ugovor.

Kako nadomestiti odlazak Aleksandra Dragovića?

- Veliko hvala, to kao prvo. Došao je u Zvezdu bez obeštećenja i na vrhuncu karijere. Njegova odluka je bila da dođe, tako i sada, da ode. I mi to poštujemo. Dobio je dugogodišnji ugovor od Austrije, tri godine kao igrač i još pet kao funkcioner. Mi smo mu davali više novca, ali je on rekao da mora da vodi računa o životu svoje porodice. Imamo rešenje za njegov odlazak. Moramo da podmladimo tim, da imamo bržu energiju. Neće tu biti problema!

Šta očekujete od Nasera Đige i Uroša Spajića?

- Điga je odigrao odlično u Ligi šampiona. Omiljen je među igračima i kod trenera, adaptirao se, imao srpski pasoš i biće bonus. Spajić ostaje! Biće kapiten Crvene zvezde! Lider i vođa, uz Dragovića šef u svlačionici.

Srđan Babić. Vraća li se?

- Videćemo. Ne volim da pričam o igraču kojeg nismo potpisali.

Drugi bitan odlazak ovog leta je Osman Bukari. Kako naći tako brzog igrača i opasnog po gol rivala?

- Došao je za 3.000.000 pre dve godine, a prodali smo ga za 7.000.000 evra. Doneo je mnogo Zvezdi, ali vreme je da ode. Želeo je novi izazov, ne možemo da mu stojimo na putu. Nije mi žao što zimus nismo uzeli 10 miliona evra za njega. Nije bila situacija za prodaju, jer smo bili drugi na tabeli. Prodavati najboljeg igrača u toj situaciji... To se ne radi. Ta tri miliona evra manje ne mogu da se mere sa rizikom gubitka titule. Kakvu bismo poruku poslali da smo ga prodali? To bi bilo neodgovorno. Titula nema cenu!

Pozicije desnog i levog beka. Kako ih rešiti?

- Desni bek je završen! To je Ognjen Mimović. Ima neverovatan potencijal, ne manji od Koste Nedeljkovića. Brzina, fizička snaga, smisao za igru i kombinatorika... Plus dete Crvene zvezde. Što se tiče levog beka, blizu smo realizacije transfera.

Zvezdina deca. Hoće li biti šanse za njih, kao što je bilo za Kostu Nedeljkovića i Jovana Mijatovića koji su klubu doneli skor 20 miliona evra?

- Mimović, Knežević, Šljivić i Sremčević su imali ozbiljnu minutažu. Videćemo posle priprema. Mislim da mogu mnogo.

Ima li u Superligi igrača za Crvenu zvezdu?

- Ima! Blizu smo dovođenja dva ili tri igrača iz Superlige!

Ima li Zvezda šanse da ove godine vidi nekoga od igrača sa reprezentativnim statusom?

- Naš prioritet su srpski igrači. Gledali smo spisak reprezentacije. Ko su igrači koji mogu da pomognu Crvenoj zvezdi? Gledamo, analiziramo... Želimo da dovedemo igrače na kojima možemo da zaradimo. Ne volim da govorim o imenima, jer samom pričom slabim svoju pregovaračku poziciju. Mi možemo da platimo, finansije nisu problem.

Nemanja Radonjić. Može li Zvezda da ga vrati?

- Nemanja je moj ljubinac! Voleo bih da ga opet vidim u Zvezdi. Brzina koju on ima, to nije lako naći. Treba da nam se poklope neke stvari. Radonjić je igrač Torina, Majorka gde je na pozajmici ima prvenstvo kupovine. Videćemo.

Kako vidite Crvenu zvezdu u Evropi i može li klub da uđe u novi format Lige šampiona?

- Sigurno je da je ovo nova šansa. Novi format Lige šampiona i Lige Evrope jasno nam je pokazao da je prethodni bio prevaziđen, a za njega smo misli da je izvanredan. Dosad smo igrali protiv tri, a sada nas čeka osam klubova. To je novi izazov, još veća šansa da Crvena zvezda ima novu promociju u Evropi. Sigurno je da ćemo uraditi sve, da iskoristimo novu šansu.

Da li su dve utakmice u plej-ofu za Ligu šampiona ključne utakmica na početku sezone?

- Nisu ključne, ali jesu važne. Ključ je da Crvena zvezda bude šampion Srbije! I to je prioritetni zadatak. Plej-of je važan zbog finansija i promocije Crvene zvezde na najvećoj sceni. Bez obzira što ima mnogo zagovornika da je Zvezdi s obzirom na kvalitet igrača i budžet mesto u Ligi Evrope. Tu možemo biti konkurentniji. Opet, Liga šampiona donosi 30, a Liga Evrope 15 miliona evra, što je ozbiljan novac. Plus 7.000.000 evra od ulaznica. Uz transfere od zime i ovog leta Zvezda ove godine može da prihoduje blizu 100.000.000 evra samo iz sportskog sektora. Tri puta smo dočekali proleće u Ligi Evrope. Opet, naša želja i cilj je Liga šampiona. Na taj način u Srbiju dolaze najbolji klubovi Evrope.

Šta mislite o Baraku Baharu, deluje da je bio sjajan u Ligi šampiona, ali očajan u Superligi? Zašto?

- Kad se ocenjuje rad Bahara, treba uzeti sve dobre i loše stvari. Počeo je fantastično, promenio formaciju i sistem igre, doneo agresivnost. Izgledali smo dobro u početnom periodu, u Evropi rekao bih čak izvanredno. Na njegovo insistiranje došli su Glazer i Šerif. Hvala mu na tome što je bio hrabar da isforsira Zvezdinu decu Nedeljkovića i Mijatovića. Sve mu se svelo na dve utakmice. U Bernu protiv Jang Bojsa i u gostima Partizanu. Da je te dve utakmice pobedio, a zaslužio je da ih dobije, danas bi bio trener Crvene zvezde. Međutim, 15 dana pre derbija rekao sam mu da je rezultat ono što drži trenera. Da ne možemo otići na pauzu od dva meseca i živeti u negativnom modu. I obe utakmice je izgubio, tako da je razlaz bio neminovan. Ostali smo u kontaktu. Barak je dobar čovek, kvalitetan trener. Zavoleo je Srbiju, on dolazi u Beograd. Svašta se pisalo da nas je tužio, a to nije istina. Sa njim smo sve rešili dogovorom, jer je Crvena zvezda veliki klub.

Treba li Zvezdi ovakvoj kakva je, jak Partizan?

- Mi smo se mnogo potrošili u Ligi šampiona. I emotivno, i fizički... Na svaki način. Zbog toga smo izgubili neke utakmice, potrošili bodove. A, Partizan prvi put nije igrao u Evropi i na svežinu je vezao 13 bodova. Ali, i tada sam bio svestan da je velika razlika kvaliteta dva tima u našu korist. I da će se klasa koja je na našoj strani pokazati. I takos e deislo. Pobegli smo im 18 bodova. Nisam ni sumnjao u tako nešto. Voleo bih da pored Partizana, kvalitetniji budu i Vojvodina, TSC, Radnički 1923, niški Radnički... Da tereni na našim stadionima budu kvalitetniji, da nam liga ne bude sporohodna, da tereni imaju hibrindu travu... TSC je jedini klub koji kod nas igra brzo, otvoreno, moderno i na dobrom terenu.

Neki bivši igrači Partizana smatraju da su za nešto zakinuti i da su zbog toga izgubili titulu. Da li vam smeta tako nešto?

- Postavio pitanje. Izgubili ste pet utakmica zaredom. Ko god je prošao kroz Humsku, pobedio ih je! I nemaju oni dva boda manje od Zvezde, već 18. Ranije je to bilo 20 i 25 bodova manje. Ako žele dobro sebi i svom klubu, moraju da imaju dozu samokritike i kažu da kod njih nešto ne valja. Kad im Zvezda pobegne 25 bodova svake godine, kakve su onda priče da im je kriva, država, sudije... Tom pričom da im je neko drugi kriv, nikada neće pomeriti Partizan sa mrtve tačke. Ako tako nastave, Partizan će tonuti sve više dole. Meni je žao što su loši. Za Zvezdu je dobro da oni budu bolji. Iako smo mi pokazali da Zvezda može da bude dobra i bez dobrog Partizana. Nije to tema. Na kraju krajeva. Ta priča o favorizovanju Crvene zvezde... Imate na APR dostupne prihode dva kluba. Mi ćemo ove godine imati 62 miliona evra prihoda. To je vidljivo, toliko Zvezda prihoduje novca od transfera i UEFA bonusa. Sva priča o favorizovanju Zvezde na štetu Partizana je pokušaj trovanja Partizanove javnosti protiv države, da bi maskirali neke svoje greške i nedostatke.

Što se tiče regiona, da li je Zvezda lider, s pogledom na Mađare, Rumune, Hrvate, Bugare?

- Zavisi šta su parametri. Cilj Crvene zvezde je da bude najveći, najbolji i najuspešniji klub u ovom regionu. Mi smo jedini klub iz ovog dela Evrope koji je igrao Ligu šampiona prošle godine. I to je jasan pokazatelj da smo broj 1. Od Minhena i Milana do Istnabula niko nije igrao Ligu šampiona i to učešće nam niko nije poklonio. Mi smo to takmičenje izborili na osnovu utakmicu u Evropi, ne u Srbiji. Kad smo krenuli na ovaj put 2017, pošli smo od prvog kruga kvalifikacija i stigli do grupne faze Lige Evrope. Sledeće godine, opet od provog do četvrtog kruga kvalifikacija, pa do grupne faze Lige šampiona. To se nikada nije desilo u istoriji evropskog fudbala! I sada Srbija ima pet učesnika u Evropi. Evo, neka svi srpski klubovi krenu putem Crvene zvezde i uzmu velike pare. Nama niko nije poklonio koeficijente i bonuse od UEFA. Sve smo pošteno zaradili.

Šta mislite o regionalnog ligi. Iz Mađarske, od strane predsednika Ferencvaroša Gabora Kubatova dolazili su neki signali?

- Jesam pristalica regionalne lige, ali na način da ne ugrožava srpsku ligu. Ima tu nekih modusa, da se igre preko jeseni u Srbiji, pa da se prebacujemo od januara u regionalnu... Ima mnogo pitanja za razradu, ali ideja nije loša. Voleo bih da Srbija i Mađarska pokrenu nešto. Pa, da li će se pridružiti Rumunija i Bugarska, ili Slovačka i Češka... Treba napraviti pilot projekat koji bi doprineo poboljšanju kvaliteta fudbala. Hrvate ne vidim u toj priči, niti razmišljam o njima.

Gde će Crvena zvezda odraditi pripreme pred početak nove sezone?

- Prvi deo odradićemo na Zlatiboru kao i svake godine. Obaveza Crvene zvezde je da promovišemo srpski turizam, da nas vidi narod. Eliminisali smo odlaske u inostranstvo. Odlična je infrastruktura na Zlatiboru, tereni su sjajni. Posle toga idemo u Sankt Peterburg. Tamo će odraditi drugi deo priprema i u tih 15 dana odigrati jedan turnir.

Hoće li biti produžen ugovor sa Gaspromom? Da li su partneri iz Rusije svesni koliko dobijaju od Crvene zvezde na ovakvoj političkoj sceni?

- Siguran sam da je Gasprom svestan koliko je Crvena zvezda bila iskrena i poštena u ovom odnosu. Koliko smo promovisali Gasprom na velikoj sceni. Mi smo protiv Glazgov Rendžersa u martu 2022. imali poziv od UEFA, da se zbog pritiska iz Brisela, pripremi garnitura bez Gasproma. Mi smo jasno rekli da ako budemo morali da skinemo našeg sponzora, da nećemo igrati utakmicu. To Rusi znaju i to cene. Dve godine traju sankcije Evrope Rusiji, a mi smo na bratski i častan način promovisali rusku kompaniju u evropskom okvirima. U Gaspromu su svesni da je Crvena zvezda bila njihov jedini prozor u svet. Neće tu biti problema, imaćemo dogovor sa njima. Ako i ne bude dogovora sa njima, ima nekoliko zainteresovanih kompanija.

Reprezentacija Srbije, komentar na spisak od 35 imena?

- Ne bih komentarisao spisak jer ni selektoru Stojkoviću nije lako. Svako u našoj zemlji daje sebi pravo da komentariše da on može bolje. Selektor je svestan da je najodgovorniji. Mi treba da mu verujemo i pružimo podršku. Verujem da možemo proći grupu. Engleska je favorit, sa Danskom treba da se potučemo, a Sloveniju moramo dobiti. Čak nam i treće mesto, ako budemo među četiri najbolje selekcije, omogućava prolaz dalje. Posle je nokaut faza, a tamo svašta može da se desi.

Da li ste zadovoljni što Crvena zvezda ima dva igrača na širem spisku?

- Jesam! Nadam se da će Uroš Spajić i Srđan Mijailović ostati na konačnom spisku i da će putovati u Nemačku, jer su to zaslužili kao igrači i ličnosti.

Koliko ste zadovoljni saradnjom sa organima FSS?

- Korektne odnose imamo. Tamo nisam ušao godinama. Privatno imam odlične odnose sa Draganom Džajićem i Branislavom Nedimovićem. Naš poslovni direktor Marko Petrović drži komunikaciju sa organima FSS.

Poruka selektoru Draganu Stojkoviću i igračima pred EURO?

- Nemam poruku, hoću samo da im poželim mnogo sreće. Ništa drugo. I da znaju da imaju našu punu podršku - zaključio je Zvezdan Terzić.