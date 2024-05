ZVEZDA PREDSTAVILA PRVO POJAČANJE ZA NOVU SEZONU: Povratak bisera na Marakanu

FK Crvena zvezda već radi na konstrukciji tima za narednu sezonu i u skladu s tim oni su objavili da se na njihovo veliko zadovoljstvo njihovo 'dete' - Luka Ilić, vratilo u svoju kuću.

Ilić je sa Zvezdom potpisao ugovor na četiri godine i zadužio dres sa brojem 32, a srećan povratak mu je poželeo sportski direktor Mitar Mrkela.

- Ilić je dobro poznato lice na Marakani, jer je odrastao ovde i potom odigrao jednu sezonu u prvom timu i osvojio titulu. Otišao je u Mančester Siti, bio na pozajmicama, ali nema sumnje da je fudbaler velikog talenta i da dolazi kao bolji igrač. Spreman je za ono što ga čeka i siguran sam da ima dosta toga da kaže i pokaže. Mnogo snova koje tek treba da ostvari su pred njim i siguran sam da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu i doprineti daljem rastu našeg kluba - rekao je Mrkela i dodao da se traže pojačanja na poziciji štopera, levog beka i krila, ali da neće o imenima, kao i da je presrećan jer će dvojica fudbalera Crvene zvezde predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu.

Predstavnicima medija se potom obratio i Ilić.

- Srećan sam što sam se vratio u Zvezdu, jer sam o tome dugo maštao. Dosta sam iskusniji nego što sam bio i prošao sam period koji mi je dosta značio. Bilo je i dobrih i loših momenata, ali sam siguran da sam danas bolji u svakom smislu. Bilo je interesovanja za mene i iz drugih klubova, ali kada sam čuo da me Zvezda traži, nisam razmišljao. Želeo sam da se vratim na Marakanu - počeo je Ilić.

Uprkos tome što je bio u inostranstvu, redovno je pratio Zvezdu.

- Gledao sam utakmice kad god sam bio u mogućnosti. Mislim da Zvezda ima sjajan tim i drago mi je što je jaka konkurencija. Dolazim u odličan tim i jedva čekam da upoznam ekipu. Lično se osećam odlično, malo su me mučila leđa, konkretno donji deo, pa sam zbog toga i propustio par utakmica, ali sada sam spreman. Iskustvo iz Francuske je veoma dragoceno. Takođe, moram da pomenem i TSC, jer mi je to bila najbolja sezona u karijeri. U kontaktu sam sa većinom ljudi od tamo i taj odlazak je bio pun pogodak. Što se tiče Mančester Sitija, bilo je i to lepo iskustvo, nisam zaigrao za prvi tim, ali sam često trenirao i imao priliku da upoznam velike igrače.

Prisetio se Ilić i odlaska iz Zvezde.

- Razmišljao sam mnogo puta o tome. Krivo mi je bilo tad zbog odlaska, jer sam želeo da budem deo ekipe, da ostanem u Zvezdi duži period, ali evo danas sam tu. Drago mi je što sam tad klubu doneo novac od transfera. Sad sam spreman da nastavim gde sam stao.

Objasnio je i zbog čega broj 32, iako je u prvom mandatu 40.

- Kad dođeš iz omladinaca se i ne pitaš previše za broj, tako da su mi dali 40. Sada sam izabrao 32 zbog TSC, jer mi je ta sezona bila uspešna i mislim da je taličan broj - podvukao je Ilić.

Ilić je rođen 2. jula 1999. godine u Nišu iz kog je i stigao u mlađe kategorije Zvezde. Nakon što je prošao juniorski staž u našem klubu, odigrao je sezonu u prvom timu u kojoj je osvojio šampionsku titulu. Ilić je potom otišao u Mančester Siti, a nastupao je još za Bredu, Tvente, TSC i Trou, nakon što se vratio u svoju kuću. U prvom mandatu za Zvezdu je odigrao 32 utakmice i postigao tri gola. Reč je o fudbaleru koji pokriva sve pozicije na sredini terena, premda se najbolje snalazi na prednjem veznom.