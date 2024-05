NEZAUSTAVLJIVI ALEKSANDAR MITROVIĆ - Srbin ponovo postigao pogodak u meču protiv Ronalda (VIDEO)

Fudbaleri Al Nasra i Al Hilala igraju finale King kupa u Saudijskoj Arabiji, a rezultat je trenutno 1:0 za ekipu Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković Savića.

Upravo je Mitrogol postigao vodeći pogodak za svoj tim u sedmom minutu meča.

Centrirao je Malkom, a Mitrović se poklonio i reagovao u maniru najboljeg napadača na svetu.

Ovo je pogodak broj 40 za Mitra ove godine, a njegova forma pred Evropsko prvenstvo može da raduje selektora Dragana Stojkovića Piksija!

It's a goal! Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) makes it 1:0. He jumped highest to connect with a perfect cross from Malcom and planted his close-range header into the left side of the goal. David Ospina was helpless. #AlHilal #AlNassr #Mitrovic #Kingscup pic.twitter.com/6y74oSJqax