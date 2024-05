TUGA U FUDBALSKOM SVETU - Preminuo čovek pod kojim je BiH ostvarila najveći uspeh

Dino Begić, bivši predsednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, preminuo je u 64. godini.

U petak popodne stigle su tužne vesti iz Sarajeva, pošto je preminuo bivši predsednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Dino Begić.

On je bio na čelu FS BiH od 2012. do 2021. i proveo je punih devet godina na tom mestu.

Pod njegovim mandatom, Bosna i Hercegovina ostvarila je najveći uspeh u istoriji reprezentativnog fudbala, pošto su se 2014. godine plasirali na Svetsko prvenstvo.

Elvedin Dino Begić, the former president of the @NFSBIH, passed away in Sarajevo at the age of 64.



Begić served as the head of the NFSBIH from 2012 to 2021. pic.twitter.com/l6Dg4uBbYX